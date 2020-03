«Guarito dal virus. E presto libero dalla quarantena»

MONICA TIEZZI

Ancora non c'è l'ufficialità (i tamponi di verifica saranno fatti oggi e domani), ma è quasi certamente un 17enne che vive in un paese dell'Appennino il primo guarito dal coronavirus di Parma e provincia. Il ragazzo, che frequenta il penultimo anno di una scuola di Codogno, sta bene, non ha mai avuto sintomi rilevanti e a giorni finirà il periodo di quarantena domiciliare. Dell'esperienza del virus parla con consapevolezza, ma anche con la forza, l'ottimismo e l'ironia dei giovani.

Allora, come è andata?

Bene, tutto sommato. Frequento il quarto anno di un istituto superiore a Codogno e da lunedì a venerdì vivo in convitto. Venerdì 21 febbraio, al pomeriggio, avevo un po' di raffreddore. Sono allergico ai pollini e non gli ho dato troppo peso, con questa primavera in anticipo.

E invece?

Il venerdì sera ho avuto qualche linea di febbre, sotto i 38. Il medico che mi ha fatto un consulto telefonico a Milano ha escluso il coronavirus e non ha ritenuto necessario il tampone. Lo stesso mi hanno risposto al numero verde per l'emergenza. Le cose sono cambiate quando, domenica 23, ho saputo che un mio compagno di classe era risultato positivo al Covid-19. A quel punto (ero rientrato nel Parmense), gli addetti del Servizio di igiene pubblica, anche su sollecitazione di mia mamma, sono venuti lunedì 24 febbraio a farmi un tampone a casa. Il risultato è arrivato il giorno seguente. Ed era positivo.

Hai avuto paura?

Mi sono preoccupato, non tanto per la salute perché stavo bene: il malessere è stato più blando di quello di un'influenza stagionale, non ho preso antipiretici, nè antibiotici e tutto è passato con sciacqui di collutorio che ho fatto di mia iniziativa. Ma un mio compagno di classe contagiato mi ha detto di essere stato preso a male parole da alcuni compaesani.

È capitato anche a te?

No, perché io non ho messo il naso fuori casa. Ma mi hanno riferito che si rincorrevano le voci. Anche i miei parenti sono stati schivati in paese. Non avrei mai pensato di creare questo subbuglio...

È stata una brutta esperienza?

Diciamo non piacevole. Ho cercato di non dargli troppo peso. In quelle ore in tv scorreva la conta dei contagiati e dei morti, capisco la preoccupazione, provo a mettermi nei panni di chi si sentiva, e si sente, vulnerabile.

Hai paura di tornare alla vita di tutti i giorni?

Un po' sì, inutile nasconderlo. Spero non ci saranno problemi.

Come è stata, e com'è, la quarantena?

Non ci siamo mai sentiti soli o abbandonati, né io né i miei familiari. Il Servizio di igiene pubblica chiama tutti i giorni, e all'inizio anche tre volte al giorno, per assicurarsi delle nostre condizioni. Ci sentiamo quotidianamente anche con il sindaco, che ha avuto parole di conforto.

Dure per un ragazzo due settimane a casa?

All'inizio sì, perché non uscivo neppure dalla camera e mangiavo da solo. Ora mi muovo abbastanza liberamente in casa, anche se con la mascherina. Da ieri sono anche cominciate le video-lezioni dei prof via web con la piattaforma MasterCom, quella del registro elettronico. La mia connessione è buona, quella del prof meno, ogni tanto salta.

I social sono stati importanti in questo frangente?

Molto. Con i miei amici abbiamo cercato di farci compagnia, di scherzare anche su qualcosa che non ci saremmo mai aspettati: studiare in un paese semisconosciuto e vederlo all'improvviso alla ribalta mondiale. Ho scoperto anche che circola un videogioco catastrofico che termina con un'apocalisse proprio a Codogno.