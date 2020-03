Concessionaria fantasma, un'altra vittima

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO A quasi due mesi e mezzo di distanza dalle prime denunce, la truffa della «concessionaria fantasma» di Fontanellato continua a mietere vittime.

Tutto è iniziato a fine novembre quando un ragazzo poco più che ventenne ha preso in affitto il locale, allestito la concessionaria e iniziato a pubblicare annunci, in Italia e all’estero attraverso i siti web più famosi tra chi cerca veicoli usati, proponendo in vendita mezzi in condizioni ottime a prezzi inferiori a quelli di mercato anche di tre-quattromila euro.

E in pochi giorni i contatti sono stati tanti, come tante sono state le persone che hanno approfittato del ponte tra il 7 e il 10 dicembre per arrivare a Fontanellato, provare la vettura e «concludere l’affare». Peccato che già la mattina dell’11 dicembre di auto, uffici e venditori non fosse più rimasta traccia: volatilizzati insieme ai soldi ricevuti come acconto e, per chi avrebbe dovuto ritirare la macchina nel fine settimana, come saldo dell’acquisto.

Qualche giorno fa, anche un uomo di nazionalità greca si è presentato in via Aimi a Fontanellato per ritirare la vettura che aveva acquistato lo scorso dicembre dopo averla vista sul web. Arrivato sul posto ha trovato però ad attenderlo la stessa amara sorpresa già provata da tutti coloro che lo avevano preceduto, e la giornata si è conclusa, secondo un copione già visto troppe volte, alla stazione dei carabinieri.

Per lui, residente all’estero, il «ritardo» nello scoprire che della concessionaria non c’era più traccia da tempo è stato dovuto anche al fatto che - naturalmente dopo aver versato ai truffatori una consistente caparra - aveva chiesto di tenere la macchina in autosalone fino a quando non fosse riuscito a organizzarsi per venire in Italia e ritirarla di persona.

Richiesta che, ovviamente, era stata accordata dal «cortese» titolare dell’autosalone. Quella della concessionaria che «sparisce» nel giro di pochi giorni è una truffa ben organizzata e quello di Fontanellato non è un caso isolato: altre truffe-fotocopia sono infatti state denunciate, anche negli ultimi giorni, in diverse province d’Italia.