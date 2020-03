Coronavirus, l'amarezza dietro il bancone: «Le regole? Qui non ci sono più clienti»

LUCA MOLINARI

«Più che di nuove regole e restrizioni c'è bisogno di clienti».

I baristi parmigiani commentano con amarezza le disposizioni previste nell'ultimo decreto del governo, in vigore fino a domenica. Tra le misure che riguardano la nostra zona infatti, c'è anche quella che vieta di mangiare o bere al bancone. Chi desidera concedersi una pausa caffè deve sedersi obbligatoriamente al tavolino. Stesso discorso per chi vuole bersi una birra al pub o mangiarsi un panino al volo. Non solo. I clienti devono restare tra loro a una distanza di almeno un metro, per evitare che le gocce di saliva possano contribuire alla diffusione del coronavirus.

A fare un giro nei bar e nei locali del centro balza subito all'occhio che quasi nessuno rispetta alla lettera le nuove disposizioni. In quasi tutti i locali caffè e cappuccini vengono serviti anche al bancone, in barba ai divieti. A onore del vero, soprattutto nei locali più piccoli, diventa quasi impossibile evitare di servire i clienti al bancone e tanto meno rispettare la distanza di sicurezza. A impensierire gli esercenti però non sono tanto le nuove restrizioni, ma il calo della clientela.

«La situazione è molto difficile - affermano al Gran caffè Cavour (via Cavour) - Quest'ultima settimana il calo è stato verticale. Non si vedono più turisti, ma anche i parmigiani sono pochissimi. Le nuove regole non ci aiutano e sono di difficile applicazione».

«Siamo disperati e arrabbiati» commentano nella vicina pasticceria Provinciali (via Cavour). «La psicosi ci ha bloccati e, di conseguenza - proseguono dalla pasticceria - in questo deserto far rispettare le regole è l'ultimo dei problemi». Tra gli avventori c'è chi trova giuste le nuove restrizioni, anche se «vanno applicate con il buonsenso».

«Non si può vietare di mangiare o bere al bancone se si tengono le giuste distanze - precisa una donna - Anche perché alcuni bar non hanno i tavolini. E poi, anche se ci si siede, in molti casi si è ben più vicini di un metro l'uno dall'altro». Al Bistrò di piazza Garibaldi va un po' meglio che altrove. «Per ora teniamo botta - commentano dal locale - Abbiamo ampio spazio per sedersi e riusciamo a gestire bene comunque la clientela».

Pieni i tavoli anche al bar della libreria Feltrinelli di via Farini.

Da Lino's Coffee in via Nazario Sauro hanno posizionato dei cartelli per avvisare la clientela delle nuove disposizioni anti-coronavirus, «ma le dimensioni del nostro locale non consentono di rispettare le norme alla lettera. La situazione poi è allarmante, i clienti sono calati parecchio e la situazione non sembra migliorare, anzi». In alcuni bar, per invogliare i clienti a sedere nei tavolini, hanno eliminato il prezzo del servizio al tavolo. In altri invece patatine, noccioline, tartine e altri stuzzichini vengono serviti esclusivamente al tavolo, per evitare che i clienti stazionino al bancone. Al Kikco caffè di borgo Giacomo Tommasini i tavolini non mancano «a mancare sono i clienti che dovrebbero occuparli - commentano sarcasticamente i gestori - Nell'ultima settimana la clientela si è dimezzata, ma bollette, tasse e fornitori vanno pagati ugualmente. Servono aiuti urgenti, altrimenti tanti bar rischiano di chiudere e di desertificare ulteriormente il centro storico».