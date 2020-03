Il ginecologo: «Il racconto di Lucia di quella notte»

ROBERTO LONGONI

Ci furono rapporti non consensuali nella notte tra il 18 e il 19 luglio nell'attico di via Emilio Lepido? Che cosa significavano le ecchimosi e gli ematomi in varie parti del corpo con i quali Lucia (un nome di fantasia) si presentò in ospedale l'indomani: «gioco erotico» condiviso o brutalità subita? Che valore avevano i «no» della ragazza, allora 21enne, alla domanda ripetuta dal ginecologo se lei avesse o meno subito violenza sessuale? Il processo a Federico Pesci, ai domiciliari tra casa e negozio a un anno e mezzo da allora, ruota attorno a queste domande. Era il 20 luglio del 2018: quel fatidico incontro a tre (per il quale è appena stata confermata in appello la condanna a 5 anni e 8 mesi a Anyem Wilson Ndu) a base di sesso, alcol e cocaina con l'allora 46enne parmigiano e il pusher nigeriano era trascorso da una trentina d'ore, quando Lucia, accompagnata dalla madre, fu visitata da Roberto Berretta.

«La paziente - ricorda il ginecologo ieri in tribunale, convocato come teste da Mario L'Insalata e Fabio Anselmo, titolari della difesa di Pesci - raccontò di essere stata pestata dopo un rapporto sessuale all'inizio consensuale». E quindi avete chiesto se avesse subito violenza sessuale, no? incalza Mario L'Insalata. «Certo. E lei ha risposto di non averla subita. Ma, considerando lo stato fisico, chiamai lo stesso le forze dell'ordine, per sapere che cosa fare». A Berretta anche il pm Andrea Bianchi chiede se, oltre al rapporto all'inizio consensuale, la parte offesa fu consenziente anche alla violenza. E il ginecologo replica con un secco «no».

Il medico, rispondendo anche a Donata Cappelluto, legale di Lucia, racconta di aver sintetizzato alle forze dell'ordine che la ragazza affermava di essere stata picchiata dopo un rapporto consensuale avvenuto dietro pagamento. «Mi fu detto di far partire un atto generico - spiega Berretta -. Così, prescrivemmo la profilassi per le malattie veneree e la pillola del giorno dopo, visto che i rapporti non erano stati protetti».

L'unico supporto non attivato fu quello psicologico. Ma, a distanza di un anno e mezzo, è ancora di questioni psicologiche che ci si ritrova a parlare. «Lei mi parve dissociata - prosegue il ginecologo -. Aveva lo sguardo fisso: sembrava vivesse uno stato d'animo che contrastava con quelle lesioni. Ne parlai anche con la madre».

A questo punto, Anselmo contesta quanto venne raccontato allora agli inquirenti: ossia di una paziente «lucida e collaborante». «Ma chi subisce un trauma sviluppa anche una dissociazione emotiva» ribatte il ginecologo. «Quindi, presentava un quadro emotivo che secondo lei non corrispondeva alle lesioni che stava rilevando?» domanda il presidente della corte Gennaro Mastroberardino. «Proprio così. C'era uno stato anaffettivo, come di difesa».

Durante l'udienza, diversi i momenti di tensione tra i testi e la difesa. Altri medici sfilano davanti al collegio, al pm e alle parti civili: oltre a Donata Cappelluto, gli avvocati Giovanna Fava per il Centro antiviolenza e Livio Di Sabato per il Comune. Sui volti tesi dei testimoni si legge anche il peso dell'emergenza sanitaria di questi giorni. Breve la deposizione di Vourna Stavroula. «Si presentò dopo un incidente stradale - racconta la dottoressa del Pronto soccorso che visitò Lucia il 29 luglio 2018 -. Mi concentrai sulla caviglia sinistra alla quale lamentava dolore: non la feci spogliare e non notai altre lesioni». Inutile chiedere di più. «Dottoressa, può tornare alle sue incombenze, che crediamo molto pesanti in questo periodo» la congeda Mastroberardino. Del 29 luglio 2018 parla anche Carmelinda Manna, specialista di radiodiagnostica, che quel giorno fece un ecocolordoppler a Lucia, per escludere rischi di trombi alla gamba, dopo l'incidente automobilistico. «La sala era al buio, illuminata solo dallo schermo dell'apparecchio e dalla luce del corridoio» dice il medico. «Ma ha notato qualcosa?» chiede L'Insalata, poi ripreso da Mastroberardino per il tono con il quale incalza la testimone. No, la dottoressa assicura di non aver notato altro, nella penombra dello studio.

«All'anno, quanti esami di questo tipo fa?» domanda Bianchi. «Duemila ecografie e 1.500 lastre...». Fine delle domande. Carmelinda Manna si alza e saluta: «Vado a lavorare. C'è un'emergenza sanitaria». Ma per la difesa di Pesci c'è anche un'altra urgenza. «Aspettiamo il deposito delle intercettazioni - fa presente Anselmo -. Sono fondamentali per fare finalmente luce su questa vicenda». La trascrizione di telefonate e messaggi doveva essere pronta in gennaio, ma più volte i periti hanno chiesto proroghe: il materiale è sterminato.