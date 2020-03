Terme e albergatori di Salso: «Va ripensato tutto il sistema»

EGIDIO BANDINI

L'incontro voluto dai vertici di Terme Tst con albergatori e portatori d'interesse di Salso e Tabiano è diventato, nelle dichiarazioni di Massimo Garibaldi, incaricato dal cda di Tst di occuparsi del rilancio degli stabilimenti, una sorta di presentazione dello «stato dell'arte» e delle strategie che l'azienda termale metterà in campo nell'anno in corso, nonostante l'emergenza coronavirus.

«Occorrerà – ha detto Garibaldi – ripensare a tutto il sistema termale salsese e tabianese e, se a Tabiano il percorso vedrà una sempre maggiore collaborazione con gli albergatori, in vista del riposizionamento sul mercato dello stabilimento Respighi, a Salso si dovrà immaginare una trasformazione radicale dell'attività termale, perché il termalismo tradizionale non è certamente più espandibile. Il futuro passa per la valorizzazione di Salso, delle tipicità e del territorio. Per questo – ha sottolineato Garibaldi – Tst vuole porsi al servizio della comunità, anche per quanto riguarda l'individuazione della clientela nell'offerta turistica, che andrà certamente rimodulata. Se tutti agiremo nella medesima direzione, potremo costruire un nuovo sviluppo, anche se i primi mesi del 2020 saranno indubbiamente difficili, l'obiettivo non è competere per avere gli stranieri, che certamente faticheranno ad arrivare, ma per gli italiani, che devono trovare a Salso e Tabiano una nuova declinazione del termalismo».

Garibaldi nel suo intervento ha poi ribadito «che uno dei punti discriminanti sarà l'ingresso di QC Terme al Berzieri. L'azienda di Quadrio Curzio ha ribadito la volontà di entrare, nonostante le difficoltà di questo momento. Cassa depositi e prestiti ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e il contratto fra Cdp e QC Terme per gestire la struttura è stato firmato. Per la nostra parte attendiamo da Roma l'autorizzazione alla vendita, che darebbe finalmente la sensazione che Salsomaggiore è uscita dal declino degli ultimi vent'anni».

Dunque sembrerebbe alle viste la vendita del Berzieri, assieme al programma di rilancio di Tst, per il Respighi e per lo Zoja, di cui Garibaldi ha ribadito la centralità, grazie alla collaborazione del Comune, con l'apertura della Casa della salute e dei poliambulatori specialistici.

Oltre a questo, il rinnovato, stretto rapporto con le strutture alberghiere e la fiducia del nuovo presidente di Federterme Massimo Caputi: «Il tutto – ha concluso Garibaldi – per creare un nuovo modello termale, costruito da tutti i portatori d'interesse del territorio, che finalmente deve diventare concreto».