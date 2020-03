65 progetti per la nuova scuola nell'ex area militare

GIAN LUCA ZURLINI

Sono 65 i progetti arrivati al Comune per la nuova «Scuola nel parco» che verrà realizzata in una parte dell'ex area militare del Castelletto acquisita alcuni mesi fa dal Comune fra via Zarotto e via Sidoli. L'annuncio è stato dato ieri durante la commissione Urbanistica che si è riunita al Duc per esaminare una delibera che rappresenta un ulteriore passo avanti nel lungo e complesso iter burocratico che dovrà portare fra il 2021 e il 2022 all'appalto dell'opera.

UNA SCUOLA «FISSA»

A differenza di quanto previsto in una prima fase l'intenzione del Comune è quella di farne una nuova scuola media a tutti gli effetti e non una scuola cosiddetta «a rotazione». «Siamo ancora in una fase preparatoria - ha detto l'assessore Alinovi - ma l'intenzione è di creare un polo scolastico aggregativo del quartiere, anche perché successivamente sarà possibile realizzare anche una scuola elementare all'interno dello stesso comparto e dunque si andrebbe a creare un vero e proprio istituto comprensivo».

VERDE E SERVIZI ATTORNO

Nella variante urbanistica che verrà «adottata» nel consiglio comunale di lunedì, primo passo di un iter che porterà poi alle osservazioni e fra alcuni mesi all'approvazione della variante urbanistica, è prevista la realizzazione di un istituto all'interno di un'area verde e con una palestra e un auditorium a servizio della scuola che però potrebbero avere anche una propria gestione autonoma, ipotesi criticata da Campanini (Pd) «perché la scuola dpvrebbe comprendere tutti i servizi nella propria gestione autonoma». Il presidente del consiglio comunale Tassi Carboni ha però sottolineato che «da questa area questa Giunta ha tolto un'edificabilità che avrebbe portato a costruire decine di alloggi. L'idea è di avere uno strumento urbanistico flessibile per poter realizzare, senza aumentare le volumetrie previste, strutture di aggregazione a servizio del quartiere come un centro civico. Si tratta comunque ancora di un «work in progress» visto che sono previsti ancora numerosi passaggi burocratici prima di poter arrivare all'approvazione di quello che sarà il progetto definitivo.

IL COSTO DELL'OPERA

«Il Comune ha già inserito a bilancio per i prossimi anni un mutuo di 9 milioni e mezzo per realizzare la nuova scuola», ha precisato Alinovi. Per quanto riguarda i tempi, infine, la nuova scuola, se non ci saranno ritardi, potrebbe essere in funzione dall'anno scolastico 2022/2023, periodo nel quale potrebbe iniziare a prendere forma anche la nuova scuola elementare in un'area attigua dello stesso comparto.