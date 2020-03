Addio a Corrado Amadasi, lo studio era la sua grande passione

ISABELLA SPAGNOLI

Amava ricercare la verità, in qualsiasi campo, in qualsiasi modo. Non si fermava dinnanzi alle soluzioni facili, ma si calava fino in fondo alle problematiche della storia, della filosofia e di altre innumerevoli materie delle quali era appassionato. Studiava le bellezza, il perché delle cose, il mistero che ci precede e ciò che ci aspetta, Corrado Amadasi, vulcano di forza e di energia che si è spento improvvisamente, nei giorni scorsi, a 76 anni, a seguito di un malore che l’aveva colpito all’indomani di una gita che aveva fatto sulla sua amata bicicletta da corsa, alleata nelle scoperta delle fascinose colline. Colma di cose belle, la vita di Amadasi, perito industriale, tanti anni impiegato alla Barilla dove è stato apprezzato per le sue doti lavorative e per la grande umanità.

«Quando andò in pensione decise che non era venuto il momento di riposare, ma di inaugurare una nuova vita. La prima cosa che fece fu iscriversi all’Università, facoltà di Economia e commercio. Un corso triennale che affrontò con entusiasmo, laureandosi con la tesi: “Il percorso di Barilla verso la sostenibilità”, spiegano i familiari. Amadasi si iscrisse poi all’Università popolare seguendo lezioni di storia e filosofia. Il suo scopo era andare alla ricerca della conoscenza estrema, era animato da una sorta di fuoco che lo spingeva ad inoltrarsi alla scoperta delle vicende storiche e dell’animo umano. Affrontava temi politici, indagando le diverse versioni che la storia dava ai fatti. Non si limitava a leggere, ma studiava approfondendo ogni aspetto di ciò che voleva conoscere. La teoria dell’universo, dal big bang in poi, la storia d’Italia e i suoi periodi più cupi, l’etica nella politica, il caso Sindona e Ambrosoli, la nascita e il perché di ciò che ci circondava, erano solo alcuni degli argomenti che amava approfondire.

I parenti spiegano che lo affascinava moltissimo ricercare ciò che esisteva prima di lui, le radici delle cose e della sua famiglia. «Scrisse un libro intitolato “Gli Amadasi di Parma”, frutto di una ricerca lunga e articolata in archivi e parrocchie che gli permise di individuare i suoi antenati, scoprendo le loro origini e riannodando i fili delle famiglie. Sulla copertina compariva il blasone di famiglia; quest’opera rappresentò per lui un grande motivo di orgoglio e il coronamento di un sogno», aggiungono i familiari. Ma Corrado non era soltanto uno studioso. Amava, oltre ai libri, anche l’attività fisica. Era iscritto al Cai e al gruppo di ciclisti del Cral Barilla. La bicicletta era la sua passione così come la montagna e gli sci. Amava fare trasferte sulle Alpi e andare alla ricerca di funghi. Quando era fra i monti perdeva la nozione del tempo. Sposato, con l’amata Gabriella, due figli - Paolo e Michele - e due nipoti - Clotilde e Elettra -, Corrado, era legatissimo alla famiglia; per lui era di fondamentale importanza il valore dei legami di sangue e anche il libro che scrisse fu un modo per tramandare il suo vissuto, e quello dei suoi parenti, ai posteri. Gli amici della Barilla, i compagni di studio dell’Università e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo lo ricordano come una fucina di idee e di energie.

Una presenza che ha lasciato il segno in tantissime vite e continuerà a far parlare di sé, da oggi in poi, grazie ai suoi studi e alle testimonianze scritte, preziosa eredità per chi verrà dopo di lui. Il funerale avrà luogo oggi alle 11 in forma privata come previsto dalle attuali disposizioni, alla chiesa delle Stimmate, indi al cimitero della Villetta.