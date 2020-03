Assalì una studentessa in via Mascagni: condannato a un anno e mezzo

Erano le 14 del 22 maggio del 2017. La ragazza era quasi rientrata da scuola, quando all'improvviso trovò di fronte a sé lo sconosciuto, all'angolo tra via Mascagni e via Cavour, in pienissimo centro. Non grande e grosso, ma con le braccia spalancate e sul volto un sorriso tale da non ispirare alcuna fiducia. La ragazza, allora diciottenne, rinculò fino a una cancellata, dove lui la bloccò, arpionando le sbarre accanto alle sue spalle. Chiusa in quella specie di gabbia, lei fu presa da una paura tale da non riuscire nemmeno a gridare. Solo quando lui le si avvicinò al viso - forse per baciarla? - la studentessa trovò la forza per spingerlo via, scappando verso casa.

Qui, appena varcato l'uscio, raccontò ai genitori quanto le era accaduto. E poco dopo faceva altrettanto con i carabinieri. I militari fecero partire le indagini soprattutto dalle indicazioni del luogo. Da quelle parti, infatti, sapevano che doveva trovarsi una vecchia conoscenza che, stando alle descrizioni della diciottenne, poteva corrispondere al tizio in questione. Fu così che la ragazza si trovò a tu per tu con alcune fotografie. Tra queste una più di altre attirò la sua attenzione.

I carabinieri così andarono a cercare il sospetto. Lui, allora 49enne, non negò di aver cercato di avvicinare la ragazza, dicendo di essere convinto che si trattasse di un'amica. «Devo essermi sbagliato» disse, facendo spallucce. Un doppio errore, perché lui non avrebbe dovuto essere per strada, trovandosi agli arresti domiciliari. Così, oltre che per violenza privata, fu denunciato per evasione. Ieri, l'uomo è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione dal giudice Adriano Zullo: la stessa pena chiesta dal pm Lino Vicini.