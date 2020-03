Coronavirus, caos voli e rischio quarantena: fuorisede «bloccato» in Scozia

«Anche ora sta diluviando. È tutto febbraio che piove e come se non bastasse abbiamo avuto pure due cicloni con venti fino a 120 chilometri orari. Ma questa è la Scozia». Rocco Mezzatesta, parmigiano di 28 anni, da agosto è a Glasgow per un master in diritto societario e nonostante il viaggio già programmato in Italia per la laurea di un cugino, la sua partenza è più incerta che mai. Ma le bizze del cielo scozzese non c'entrano nulla con la cancellazione del volo easyJet che il 18 marzo lo avrebbe dovuto portare da Edimburgo a Milano. A creare disagio è la paura della diffusione del coronavirus. «Giovedì, una mail dalla compagnia aerea, mi informava che il volo era stato cancellato perché erano stati venduti pochi biglietti e perché molti avevano disdetto la prenotazione. Mi è stato offerto un cambio gratuito e in pratica potrei partire il 17 marzo, ma anche per quella data non ci sono certezze. Se il volo non dovesse essere sufficientemente pieno potrebbe essere cancellato». La soppressione dei voli dalla Scozia al Nord Italia però è solo uno dei problemi di questo fuori sede e di tantissimi altri studenti italiani. L'altro riguarda il ritorno, cioè i voli che dal nostro Paese devono atterrare nel Regno Unito. «Per ora né il governo di Londra né il parlamento scozzese hanno detto di voler bloccare i voli in arrivo dall'Italia, ma dall'Università di Glasgow, sede del mio master, è stata inviata una mail a tutti gli studenti per invitarli a restare in quarantena nel caso in cui avessero soggiornato nei comuni della cosiddetta zona rossa».

Come se non bastasse, la mail informa che la quarantena è necessaria anche nel caso in cui lo studente mostrasse sintomi riconducibili al coronavirus. Ed è così che un semplice viaggio si trasforma in un dilemma. «Riuscissi ad arrivare in Italia, dovrei tornare in Scozia il 21 marzo, ma se mi cancellassero il volo o se per qualsiasi ragione fossi costretto a stare in quarantena sarebbe un vero dramma. Ho delle scadenze con gli esami che non posso saltare». P.Dall.