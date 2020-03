Coronavirus, così lo stop alle lezioni mette in crisi le famiglie

I più fortunati possono contare sull’aiuto dei nonni. Ma non mancano le famiglie che si trovano a gestire le “vacanze forzate” dei propri bambini senza aiuti esterni. La chiusura di due settimane (almeno per ora) di scuole e asili a causa dell’emergenza coronavirus, sta provocando non pochi disagi alle famiglie, soprattutto quelle in cui entrambi i genitori lavorano e non possono contare su permessi, telelavoro e nonni.

«Siamo originari della Campania e non possiamo contare sulla presenza dei nonni - afferma Giovanna, mamma di Valerio, un bimbo di 7 anni che frequenta la seconda elementare – Condivido la scelta di chiudere le scuole per tutelare la salute dei bambini, ma sarebbe stato utile prevedere una dispensa o altri aiuti per le famiglie che si trovano nella nostra stessa situazione. Io e mio marito lavoriamo entrambi e siamo costretti a pagare una baby sitter per circa 8 ore al giorno. Si tratta di una spesa importante per una famiglia come la nostra, che fatichiamo a sostenere». Valeria è la mamma di due bambini di 3 e 5 anni, ed è stata aiutata dal provvidenziale arrivo della suocera dal Meridione. «Siamo stati fortunati perché quando è stata decretata la chiusura delle scuole e degli asili è arrivata a Parma mia suocera, che doveva restare qualche giorno in città per altri motivi – spiega - Se non avessimo potuto contare sul suo aiuto sarebbe stato molto complicato gestire i nostri due bambini, perché non abbiamo nonni che vivono nelle vicinanze. Ci saremmo dovuti alternare con mio marito Stefano, ma sarebbe stato molto complicato». «Mia suocera – prosegue Valeria - domenica tornerà a casa e se le scuole dovessero rimanere ancora chiuse saremmo costretti a fare i salti mortali. Anche perché non ci si può mettere sempre in ferie e non si può nemmeno chiamare continuamente la baby sitter, dato che è un costo che si aggiunge a quello per l’asilo». In tanti chiedono di pensare a uno “sconto” sulle rette o ad altre agevolazioni per offrire un aiuto, anche soltanto simbolico, alle famiglie. «Speriamo che tutto possa tornare alla normalità al più presto – rimarca Mariella, mamma della piccola Giulia (3 anni) – Oppure che venga previsto un minimo di aiuto alle famiglie che non possono contare sull’aiuto dei nonni». Alice è la mamma di Anna, una bimba di sei anni che frequenta la prima elementare. Assieme ai propri familiari gestisce il bar Company di via Cassio Parmense. «Sono molto fortunata ad avere tanti aiuti – confessa – Al bar mi turno con mia madre; in questo modo riesco a portare Anna dai nonni in campagna la mattina e quindi a dare il cambio a mia madre al bar. Per fortuna si respira un clima piuttosto sereno anche tra i clienti. Si parla quasi sempre di coronavirus, ma senza psicosi. Andiamo avanti fiduciosi che la situazione possa migliorare». L. M.