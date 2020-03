Coronavirus e disabilità: «Chi non segue le regole gioca con la mia salute»

«Gente, lamentiamoci meno e aiutiamoci di più a vicenda. Vedo me stesso cercare di sdrammatizzare, e sperare in una soluzione rapida perché ho già i biglietti per Sting in concerto, quest'estate». Umberto Guidoni lo scrive nella sua «cronaca» della quarantena. Come molte altre persone con disabilità e patologie particolari, Guidoni, 37 anni - da venti con una distrofia di Duchenne-Becker che gli permette di muoversi soltanto con una carrozzina elettrica -, è in quarantena volontaria, perché il contagio potrebbe causare gravi conseguenze al suo stato di salute. Guidoni è vicepresidente di Anmic e su Facebook racconta le sue emozioni, terminando con «un abbraccio (a distanza) a tutti». «Dopo quasi tre settimane chiuso in casa mi chiedo: “Come va con questo isolamento da classificato come persona a rischio?”. Mi rispondo che comincio ad essere un po' stanco di questo allontanamento da qualsiasi tipo di relazione con l'esterno. Ma scrivere mi aiuta. Mi rispondo che mi fa un po' rabbia vedere tanta gente indisciplinata dopo tutte le avvertenze date dai virologi per contenere il virus ma, in una società individualista e profondamente deresponsabilizzata, non poteva essere altrimenti. Forse inconsapevoli, giocano con la mia salute». Continua Guidoni: «Penso che la disabilità, come il Covid-19, è una compagna che non va allontanata - anche perché non si scosta - ma va conosciuta. E, in questo, tra disabilità e virus (con i problemi che provocano) vedo tante analogie. La disabilità la accetti, ne prendi consapevolezza, ci convivi. Ma la disabilità la combatti senza perdere. C'è, naturalmente, un sentimento di paura, dove la paura è legittima. Come vivi la disabilità, o una quarantena, ti fa vedere che la vita può essere bella anche se si è travestita da mostro. Quando ti capita qualcosa di bello ti arriva una sorta di gratitudine dove il bello e il buono sono molto di più, sono un'occasione reale di felicità». «In ogni caso - conclude - do pochi meriti alla disabilità e se mi dessero la possibilità di non esserlo più, disabile, accetterei subito».