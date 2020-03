Morto l'ex sindaco Luigi Mazzetta, paladino della cultura verdiana

PAOLO PANNI

BUSSETO Un uomo e un amministratore che ha profondamente amato Busseto e la cultura verdiana. Se ne è andato ieri, all’improvviso, e in punta di piedi, secondo il suo stile, Luigi Mazzetta, 77 anni, sindaco di Busseto dal 1997 al 2001. Una notizia che si è sparsa in tutto il territorio sollevando unanimi sentimenti di vivo e profondo cordoglio. Nato a Parma il 14 maggio 1942, dopo aver trascorso la gioventù nella sua Busseto, aveva vissuto a lungo a Novi Ligure svolgendovi la professione di ingegnere meccanico per conto di una importante azienda. Il suo amore per Busseto però non si è mai spento e, infatti, vi era tornato non appena andato in pensione. A fine aprile del 1997 è stato eletto sindaco, a capo di una coalizione di centrosinistra, succedendo a Giorgio Cavitelli e rimanendo in carica fino a maggio del 2001. Una legislatura, la sua, di assoluta importanza, con l’impegno in prima linea per l’importante e storica occasione del primo centenario della morte del maestro Giuseppe Verdi celebrato nel 2001. In quegli anni Mazzetta si è battuto con tutte le sue forze per vedere riconosciuto il ruolo centrale di Busseto e di Roncole Verdi, portando, nella terra natale del Cigno, eventi di assoluta rilevanza ed opere pubbliche di rilievo (su tutte il restauro della casa natale del maestro).

Si era addirittura dimesso dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario verdiano (ed aveva anche minacciato le dimissioni da sindaco), battendosi con forza per ottenere il più possibile per la sua terra. I risultati non erano certo mancati. Se erano arrivati, nel 2001, personaggi del calibro di Franco Zeffirelli e Riccardo Muti; se erano state strette importanti collaborazioni con la Fondazione Arturo Toscanini e col Teatro Alla Scala era stato grazie soprattutto al suo impegno. Nel 2001, ormai a fine mandato, aveva anche accolto a Busseto l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi intervenuto alla rappresentazione di «Falstaff» (con l’orchestra filarmonica della Scala diretta da Muti). «Un sindaco competente, sempre dedito al lavoro, molto impegnato per il suo Comune»: così lo ha ricordato il sindaco Giancarlo Contini sottolineandone «l’attenzione costante verso i suoi concittadini, infatti lo si vedeva spesso in mezzo alle persone». Contini ne ha messo in rilievo anche «il grande impegno nel campo della cultura verdiana, portando a Busseto eventi che hanno dato lustro alla città. Una bravissima persona – ha concluso – che ha saputo portare la verdianità nel mondo». Lo ha pianto anche Maria Giovanna Gambazza, ex sindaco ma soprattutto sua amica personale. «Avevamo un rapporto particolare – ha detto – fatto di stima e di amicizia, che riguardava anche mio marito Giorgio che di Luigi era stato assessore. Era una persona di grande bontà ed estrema correttezza, lealtà ed onestà, ma anche integerrimo, caparbio e tenace quando serviva in una fase politica cruciale nella quale si è distinto anche per disponibilità e spirito di collaborazione tra gli assessorati, Credo che ogni bussetano abbia potuto riconoscere in lui una figura sempre attenta e disponibile». Anche la Gambazza ne ha ribadito l’impegno in campo culturale, sempre volto a cercare il meglio per Busseto, anche a costo di scelte epocali come quella di dimettersi dal comitato nazionale per le celebrazioni del centenario verdiano. Luigi Mazzetta ha lasciato la moglie Maria Teresa e i figli Chiara e Francesco. In linea con le attuali disposizioni i funerali avranno luogo in forma privata e riservata ai familiari stretti.