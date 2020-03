Scuole chiuse: le lezioni traslocano sui social

PIERLUIGI DALLAPINA

Sono internet e i social network i migliori alleati della scuola al tempo del coronavirus. Con i nidi e le scuole dell'infanzia chiuse e le lezioni sospese in tutta Italia fino al 15 marzo, dalle elementari all'università, il mondo dell'istruzione si riorganizza di fronte alla paura del contagio e scommette tutto sulle nuove tecnologie. Il ministero dell'Istruzione ha attivato una pagina web dedicata alla «Didattica a distanza» con materiali e collegamenti per poter sfruttare - a titolo gratuito grazie a specifici accordi siglati dal ministero - le piattaforme tecnologiche che permettono di fare lezione a distanza grazie ad internet. E anche in questo caso si può dire che Parma fa scuola: sul sito c'è una webinar, cioè un seminario interattivo su internet, di Aluisi Tosolini, dirigente del liceo «Attilio Bertolucci».

NOVELLE SU FACEBOOK

Tra gli esempi più curiosi di uso dei social durante l'epidemia, nel tentativo di tenere in vita una quotidianità fatta di lezioni e di compiti, c'è proprio il liceo scientifico, musicale e sportivo «Bertolucci», che conta circa mille iscritti. «La scuola è insieme di relazioni e noi stiamo usando i social e internet per tenerle in vita. Non dobbiamo ridurre tutto a inviare compiti a casa», premette Tosolini che, per primo in città, è riuscito a organizzare un collegio docenti a distanza. «Lo abbiamo fatto sabato - racconta - e su 140 docenti hanno partecipato in 130. Un dato straordinario. Oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo organizzato 41 assemblee di classe grazie a Google Meet. Stiamo cercando di ricreare una quotidianità». Per gli studenti questa routine anomala è fatta di lezioni in videoconferenza, di interrogazioni usando Hangouts, un altro programma sviluppato da Google e, per chi suona uno strumento - il «Bertolucci» è anche liceo musicale - il filo diretto fra gli insegnanti e gli alunni viene assicurato da Skype oppure dai messaggi vocali inviati via Whatsapp. Come se non bastasse, sulla pagina Facebook del liceo vengono postate novelle, cioè letture di brani per scacciare la paura del contagio. Non è un caso che, l'iniziativa curata dalla professoressa Maria Borelli, sia intitolata Decameron 2020.

AULE VIRTUALI: PROMOSSE

«Parlando con i docenti ho avuto un riscontro decisamente positivo. Questa modalità di lezioni a distanza è stata accolta con favore», sottolinea Giovanni Fasan, dirigente scolastico del «Melloni», da sempre appassionato sostenitore delle tecnologie informatiche a sostegno del mondo della scuola. «Anche quando l'emergenza sarà passata, potremmo implementare queste modalità di insegnamento a distanza. Ad esempio, si potrebbe offrire agli alunni la possibilità di fare ripassi pomeridiani, senza per questo eliminare le tradizionali lezioni di recupero».

NON SOLO COMPITI

«In questo periodo gli insegnanti non si limitano a dare compiti a casa. Anzi, suggeriscono agli studenti di fare esperienze, tipo leggere un libro o fare qualcosa di bello e poi raccontarlo», rivela Pier Paolo Eramo, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Parma centro, che comprende 1.250 studenti tra elementari e medie, oltre ai piccoli della scuola dell'infanzia. «Alle elementari alcuni maestri si registrano e mandano dei video, mentre altri fanno circolare delle schede con i compiti attraverso i rappresentanti dei genitori», spiega, rivelando come la sua scuola si sia attrezzata per far fronte allo stop alle lezioni fino al 15 marzo. Anche al «Maria Luigia» alcuni insegnanti delle elementari inviano brevi lezioni via Whatsapp ai genitori degli studenti, nella speranza di mantenere vivo un legame con la scuola.

«Per i ragazzi di seconda e terza media stiamo registrando le lezioni - prosegue Eramo - Per i prossimi giorni stiamo pensando di allargare l'esperimento anche agli alunni di prima media. Stiamo sperimentando, ma l'emergenza ci ha insegnato a usare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie». E qui tornano i «soliti» Google Meet, Hangouts, Skype e Whatsapp. «Abbiamo anche creato una chat fra i dirigenti scolastici per stabilire una condotta comune anti-contagio e non muoverci in ordine sparso».