Busseto, pregiudicati si aggiravano con fare sospetto tra i negozi: allontanati dai carabinieri

PAOLO PANNI

BUSSETO - Allontanata, da Busseto, una banda di pluripregiudicati che si stava aggirando nei pressi dei centri commerciali. Ad allontanarli sono stati, l'altro ieri, i carabinieri della locale stazione.

I militari erano impegnati in una serie di estesi controlli del territorio mirati, soprattutto, a prevenire reati contro il patrimonio.

Proprio durante questi controlli hanno individuato un'auto sospetta con a bordo tre persone e, fin dalle primissime verifiche è emerso che si trattava di soggetti ben noti alle forze dell'ordine.

Tre individui con una lunga sfilza di precedenti penali per reati contro il patrimonio, soprattutto furti ai danni di centri commerciali e negozi, ma anche in abitazioni e borseggi. Come evidenziato, anche a Busseto, «casualmente» (si fa per dire) si trovavano nei pressi di un punto vendita e, una volta intercettati dai carabinieri, non hanno saputo giustificare la loro presenza.

Decisamente poco plausibile, si potrebbe dire per nulla credibile, la motivazione di un giro culturale alla scoperta dei luoghi verdiani.

Dopo i controlli e le verifiche del caso è stato intimato loro di lasciare immediatamente Busseto. Cosa che hanno fatto.

Ancora una volta si è così dimostrata l'importanza delle azioni preventive, così come quella delle segnalazioni da parte dei cittadini invitati sempre a indicare alle forze dell'ordine (contattando il 112) la presenza di auto, persone e situazioni sospette.