Donne in prima linea contro il Coronavirus

CHIARA POZZATI

Donne. In trincea contro il Coronavirus. Che oggi non sarà protagonista, ma solo la «scusa» per raccontare il mondo di chi accoglie: dal triage nuovo e appena allestito ai reparti d'urgenza, fino al Barbieri. Per ribadire che c'è una squadra rosa di medici, infermieri, amministrativi, volontari che sorridono dietro la mascherina per ricordare che la sanità continua a fare tutto il possibile. Giorno dopo giorno. Donne che possono apparire asettiche, strizzate nelle tute bianche con cappuccio, con occhiali e guanti in lattice, ma che non dimenticano mai di tendere la mano e dire il proprio nome, «perché il Coronavirus tende quasi a spersonalizzare, ma non qui». Queste testimonianze raccontano di turni e orari massacranti che sembrano non pesare, di bimbi, mariti e compagni che fanno il tifo da lontano e di camici bianchi che sottraggono tempo a famiglia e affetti. Tutto per senso di responsabilità e perché hanno abbracciato forse la più nobile delle professioni. Un collage di facce, esperienze, specialità raccolto in giornate vorticose, in cui l'Azienda ospedaliera universitaria di Parma sa ancora una volta fare squadra.

ANNALISA VOLPI - Non solo nelle scelte cliniche e nella gestione quotidiana, «siamo una squadra dentro e fuori la Rianimazione, questo per dare risposte che cambiano di minuto in minuto». Parola di Annalisa Volpi, medico della prima Anestesia e Rianimazione a cui spetta il coordinamento della nuova area triage respiratorio al Pronto Soccorso. Anche lei è uno dei camici bianchi in trincea, anche lei deve scendere a compromessi e «solo grazie all'immensa comprensione di mio marito e dei miei figli riesco a gestire al meglio questo periodo». Già, perché anche il suo compagno di vita, professione: cardiochirurgo, è precettato in corsia «e sono soprattutto i miei due figli maggiori, una femmina di 18 anni e un maschio di 17, a prendersi cura delle sorellina più piccola, sopperendo alle nostre mancanze». Originaria di Cremona, ma cresciuta professionalmente a Parma, la Volpi ricorda che «una situazione simile è stata affrontata con la diffusione della H1N1. Anche in questo caso stiamo affrontando l'emergenza, con risorse preziose e strumenti per fare il modo di costruire percorsi in grado di accogliere tutti. Ma per evitare sovraffollamenti ricordiamo che ciascuno di noi può e deve fare la sua parte. Adottando le misure necessarie e seguendo le indicazioni per non sovraffollare strutture e reparti». Ch.Poz.

ELENA BIGNAMI - «Ciò che colpisce, oltre alla grandissima solidarietà da parte di tutti, dalla direzione ai colleghi, è anche il cambiamento di suoni e colori. Siamo abituati a corsie chiassose e sale d'attesa affollate da pazienti e familiari: oggi regna un silenzio quasi surreale. Come se anche i pazienti trattenessero il respiro, per capire cosa sta accadendo. Ecco perché noi operatori del sistema sanitario non sentiamo la fatica e anzi, siamo spronati a fare ancor di più del nostro meglio». A parlare è Elena Bignami, direttore dell'unità operativa seconda Anestesia e rianimazione, al timone della scuola di specializzazione in Anestesia rianimazione e terapia intensiva del dolore, nonché presidente del Corso di studi in infermieristica del dipartimento di Medicina e Chirurgia. E anche lei ricorda quanto la macchina dei soccorsi sia una seconda famiglia: «Mi riferisco al sostegno della direzione, in particolare nelle persone del direttore generale e del rettore, che sono al nostro fianco e non ci lasciano mai soli - chiosa ancora la Bignami - ma anche alla completa e totale collaborazione di tutto il personale, che sa fare squadre e vuole ricordare alla città che nessuno è solo». Un team dell'aiuto che non conosce orari e stanchezza. Ch.Poz.

MARIA EUGENIA COLUCCI - Lavora al centro del ciclone. Sotto quella cappa di massima sicurezza di livello tre. Una cabina sterile dove i tamponi vengono passati al setaccio e il virus viene «inattivato». Entra in servizio alle otto del mattino e non esce mai prima di mezzanotte, «ma non vorrei essere in nessun altro luogo. Sono una ricercatrice precaria da 20 anni, amo profondamente la mia professione». Maria Eugenia Colucci, 44 anni, lucana d'origine ma adottata da Parma, è la più giovane ricercatrice universitaria del laboratorio di Igiene e sanità pubblica all'interno del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Ateneo. Uno dei due laboratori di riferimento in Emilia Romagna. «Siamo passati da 5-10 tamponi da analizzare a 150-200 al giorno» spiega l'esperta. «Credo tanto nella mia professione e oggi non possiamo permetterci di mollare». Già, perché il verdetto dei laboratori finisce nei referti dei pazienti, nei report ospedalieri e regionali. «Sono fortunata, perché mio marito mi ha sempre sostenuto». Vietato fare pronostici nel mondo della scienza: «Occorre affrontare la situazione giorno dopo giorno, vincendo una battaglia per volta». Ch.Poz.

AMELIA STELLATO - È il volto sorridente che ti accoglie dietro la scrivania. La segretaria a cui consegnare buste, certificati e richieste: «Sono mamma e nonna, ma sono anche in prima linea: ho rinunciato a vedere figli, ma soprattutto i miei nipoti di 5 e 11 anni»: Amelia Stellato, 64 anni di cui gli ultimi sedici in Scienze radiologiche, racconta come da almeno due settimane a questa parte la sua vita sia radicalmente cambiata. «Per me, come per tanti, è la prova più dura, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Le norme per limitare il contagio sono lo strumento più forte che abbiamo, e non voglio esporre a rischi i miei affetti. L'unico a cui tocca la mia presenza, e mi accetta senza brontolare, è mio marito». E torna a bomba al suo ufficio: «Nessuno di noi guarda più l'orologio, tutti siamo pronti a rimboccarci le maniche - assicura -. Dopo tanti anni in Ospedale impari a cogliere le sfumature negli occhi di chi ti guarda, nei pazienti che arrivano e oggi è soprattutto il timore a farla da padrone. Ecco perché ciascuno di noi svolge un ruolo fondamentale: infondere serenità per quanto possibile e ricordare a tutti che questo periodo finirà». Ch.Poz.

TIZIANA VALLARA - «Mi manda video per raccontarmi le sue giornate e fa il tifo per me via Whatsapp. Però c'è un rito che rimane e nemmeno il Coronavirus è riuscito a scalfire: ogni sera mio figlio mi aspetta per una tazza di latte prima di dormire». Così Tiziana Vallara, 47 anni, gestisce famiglia e carriera in uno dei momenti in cui il suo reparto (come tutti) viene messo alla prova dal virus che viene da lontano. La donna, nella Commissione per le pari opportunità e diritti alle persone del Comune di Sissa-Trecasali, è coordinatrice infermieristica della struttura di Degenza internistica al secondo piano del padiglione Barbieri. Il suo Niccolò, 9 anni e grinta da vendere, «è sicuramente abituato agli orari non proprio canonici di mamma e papà - assicura la Vallara -. Ma è chiaro che l'aiuto preziosissimo che stanno fornendo i nonni rende possibile un'ulteriore flessibilità necessaria in questi tempi». Anche se «chi sceglie d'intraprendere la strada per diventare infermiera, sa bene che abbraccia una missione e non un semplice lavoro. Specialmente perché hai a che fare con persone che hanno bisogno di aiuto e per cui rappresenti un punto fermo». Ch.Poz.

BEATRICE PRATI - Il Maggiore per Beatrice Prati? «Quasi una seconda casa. È a Parma che sono cresciuta professionalmente, ho studiato e ho scelto. Lavoro otto, dieci ore al giorno, per il Coronavirus, ma come per qualunque altra necessità». Dirigente medico di Medicina interna e Lungodegenza critica del dipartimento geriatrico riabilitativo, la 42enne accoglie tutti i pazienti sospetti o risultati positivi al test. «Il mio reparto accoglie soprattutto pazienti anziani, e ammetto che fa un certo effetto vedere anche dei 40enni ricoverati in Ospedale per la febbre. Tra gli spaccati di questa emergenza, però quello che emerge è l'assoluta collaborazione. Ciascuno fa la sua parte, dai vertici agli altri reparti. Ad esempio nei giorni scorsi, è stato precettato in reparto un Oculista. Ciascuno si mette a disposizione, anche solo per fare fotocopie e aiutare i colleghi nelle faccende burocratiche. Le armi essenziali che abbiamo sono tutte quelle misure utili a limitare la diffusione del contagio. Siamo in prima linea e siamo orgogliosi di esserlo. Certo, non è semplice e devo ringraziare oltre a mio marito, i parenti e una zia che mi aiuta con la mia bimba che ad aprile compirà 7 anni». Ch.Poz.

CHIARA BINASCHI - Entra in servizio alle 7,30 e alle 20,40 risponde conciliante al telefono: «Mi scusi se richiamo solo ora, ma sono appena uscita dal lavoro». Così, per la terza settimana dietro fila, Chiara Binaschi, coordinatrice infermieristica della prima Anestesia e Rianimazione dà il suo «piccolo» contributo in prima linea. E svela: «Forse il Coronavirus accorcia le distanze. Solitamente, accogliamo vittime di traumi o incidenti gravi e ci troviamo ad avere a che fare subito con la famiglia (presente fisicamente qui) e meno col paziente. Oggi è esattamente l'opposto: sentiamo i parenti telefonicamente, organizzando dei bollettini con una certa cadenza per alleviare le loro preoccupazioni il prima possibile. Ma di fronte a noi abbiamo pazienti svegli e spaventati, perché temono il peggio. Ecco perché sentiamo il dovere di dedicare notte e giorno a chi si affida a noi. Anche a discapito del tempo per la nostra famiglia». Parola della 50enne, mamma e nonna, che archivia i doppi turni come «qualcosa che può accadere. Inoltre occorre considerare che flessibilità e resilienza sono concetti chiave per un'unità operativa che deve esser capace di rimodulare turni e organizzazione in base a variabili imprevedibili». Ch. Poz.

PATRICIA GRANAURO - Ha fatto dell'emergenza la sua professione, «con e senza Coronavirus». Intercettata fra un turno e l'altro, Patricia Granauro, 47 anni, medico del Pronto soccorso va dritta al punto: «I turni, i tanti pazienti, le urgenze per me sono all'ordine del giorno. Di ogni giorno. Ecco perché tengo a precisare che l'impegno, la dedizione e la collaborazione che i parmigiani vedono in queste giornate non si affievoliscono con il passare del Coronavirus». A un mestiere che non conosce orari o festività, la Granauro è abituata: «Anzi l'ho scelto e amato da sempre, proprio perché sono animata da una passione sconfinata per la mia professione». Professione che non urta la sfera privata: «ho una figlia di 18 anni, che mi supporta e comprende quello che sta accadendo. Forse la principale differenza rispetto a prima sta nelle manifestazioni di gratitudine del paziente, che arrivano in diretta». E aggiunge: «Anche per la natura stessa del Pronto soccorso, il contatto con chi chiede aiuto è fugace e il paziente è più concentrato nelle fasi successive. Dunque oneri e onori spettano al reparto in cui viene dirottato. Oggi invece molti, anche per stemperare l'angoscia, sono solidali con noi». Ch.Poz.

CHIARA LARINI - Chiara Larini, ha 21 anni, studia Giurisprudenza e due anni fa è entrata nell'Assistenza pubblica. Lei, così come tanti altri militi, sta vivendo in prima linea l'emergenza Coronavirus. «In questo momento il supporto psicologico è importante - spiega -. Il primo compito è quello di tranquillizzare le persone e di non far trasparire l'eventuale agitazione di noi operatori». I servizi ordinari, complice la riduzione delle visite programmate, sono calati, ma sono aumentati i trasporti legati al Coronavirus. «Come volontari cerchiamo di seguire alla lettera le disposizioni che ci sono state comunicate - prosegue - indossiamo tutte le protezioni previste per ridurre al minimo il rischio di contagio. E' ovvio che un minimo di paura c'è, ma vivere l'emergenza assieme agli altri volontari è di grande aiuto ed è fondamentale per farsi forza a vicenda». Chiara è una delle volontarie più giovani della Pubblica. «Volevo mettermi in gioco e scoprire una parte nuova di me - spiega -. Da subito, sono rimasta colpita positivamente dal clima che si respira in Pubblica. E poi ho capito che aiutare gli altri è di aiuto soprattutto a me». Chiara non patisce la differenza d'età tra i volontari. «Qui ci si sente parte di un'unica, grande, famiglia». L.M.

ELENA ANTELMI - Il sogno nel cassetto è diventare chirurgo d'urgenza, ma suo malgrado si è trovata a combattere il Coronavirus: «che purtroppo ha fatto slittare la data in cui diventerò medico». Venticinque anni e un battesimo di fuoco: Elena Antelmi fa parte del team dell'automedica avanzata, ovvero non è solo una volontaria della Croce rossa, ma è parte di quel personale specializzato che interviene nei casi più delicati. «Devo dire che inizialmente ero spaventata. Non ho mai gestito una situazione del genere e nemmeno qualcosa di simile. Le disposizioni che si susseguivano di giorno in giorno, i protocolli, i dispositivi di protezione che la Cri ci ha fatto avere immediatamente, nel rispetto della tutela della salute di tutti, ci hanno subito mostrato quanto la situazione fosse imprevedibile. Questo senza contare l'aumento dei casi sospetti durante i turni: prima ci arrivavano una, massimo due chiamate, con lo scorrere del tempo siamo arrivati fino a sette persone a turno». Ma è stato proprio su un intervento «quand'ero scafandrata dalla testa ai piedi che ho capito che non c'era spazio per timori o insicurezze: il bisogno di aiutare e soccorrere chi si sentiva male ha preso il sopravvento su tutto». Ch.Poz.