Faccini, dalla fuga con il bottino alla libertà senza aver restituito nulla

GEORGIA AZZALI

Da latitante con i soldi della società (pubblica) a uomo libero. Senza il fiato sul collo di un mandato d'arresto europeo. Federico Faccini, l'insospettabile consulente finito sotto processo per aver fatto sparire - nel giugno del 2017 - 576mila euro dell'Authority Stu Spa, partecipata del Comune in liquidazione, non è più un fantasma. Non si è fatto vedere in udienza, il 13 febbraio, ma a Parma è tornato nelle scorse settimane. Nonostante l'accusa di truffa aggravata e senza aver mai restituito un euro (la società ha riavuto i soldi dalla banca), può andarsene ovunque senza timori perché il giudice Annalisa Dini, su richiesta della difesa, ha revocato l'ordinanza che disponeva l'arresto di Faccini. Traducendo: nessun mandato nei suoi confronti, quindi latitanza finita.

Sconcertante, forse, eppure tutto naturalmente secondo la legge. Questioni giuridiche e tecniche, soprattutto, ma in sostanza il giudice ha ritenuto non ci fossero più le esigenze per mantenere la misura. «Uno dei punti su cui faceva leva la mia istanza era il fatto che quando erano stati firmati il decreto di latitanza e il mandato d'arresto europeo il reato ipotizzato nei confronti di Faccini era peculato, ma poi è stato rinviato a giudizio per truffa aggravata - sottolinea il difensore Stefano Molinari -. C'erano poi anche delle discrepanze sulle tempistiche del provvedimento».

Peculato e truffa aggravata: due reati diversi (il primo prevede che l'imputato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio) che implicano anche pene molto differenti, visto che nel primo caso si arriva fino a 10 anni, mentre nel secondo non si va oltre i cinque. Tuttavia, anche per la truffa aggravata possono scattare le misure cautelari, ma «il giudice ha valutato che non ci fossero più i presupposti, considerando inoltre che Faccini è incensurato», aggiunge Molinari.

Certo, il processo andrà avanti, ma anche in caso di condanna (la sentenza potrebbe arrivare a maggio), bisognerà attendere che diventi definitiva. E, comunque, per le pene entro i 4 anni c'è la strada dell'affidamento ai servizi sociali.

Non un dipendente, Faccini, ma un consulente che però aveva in mano le chiavi della cassa. Aveva un contratto di collaborazione con l'Authority con l'Authority che gli era stato costantemente rinnovato dal 2013 e sarebbe scaduto proprio alla fine di giugno del 2017. Gestione finanziaria, rapporti con le banche e pagamenti dei fornitori: questi i compiti assegnati a Faccini, che di fatto era l'«uomo dei conti» e soprattutto il traît d'union tra la società e gli istituti di credito. L'atto finale del piano era andato in scena tra la fine di maggio e i primi 12 giorni di giugno del 2017, ma è molto probabile che il consulente si fosse preparato da tempo. Certo è che di lui si fidavano ciecamente all'interno della società: Faccini aveva le credenziali dell'home banking, inoltre il suo numero di telefono era quello che i funzionari di banca avrebbero dovuto chiamare nel caso di problemi. Secondo quanto ricostruito dalla Finanza, tuttavia, prima di sparire con il malloppo il consulente fece alcune operazioni: concentrò i fondi dell'Authority, sparsi su più conti, su un unico conto intestato alla partecipata.

Ma è un'altra l'idea che si rivelerà geniale. Faccini ce l'ha nei giorni precedenti la fuga, quando decide di aprire una sua società. E il nome non lo sceglie a caso, perché la battezza Authority Spa. Praticamente la stessa denominazione della partecipata pubblica, che ha solo quelle tre lettere in più «Stu» ed è una società per azioni, a differenza di quella di Faccini che è una ditta individuale di servizi alla persona. Ma chi potrebbe accorgersene? Nessuno. Soprattutto se non teme di essere ingannato da una persona che conosce e di cui si fida. Ed è ciò che accade, perché il consulente - dopo aver anche falsificato la firma di Nicola Rinaldi, liquidatore della società Authority Stu Spa - fa un ordine di bonifico urgente per trasferire 576mila euro dal conto della partecipata comunale a quello, aperto in un'altra banca, intestato alla sua società «omonima».

La scia dei soldi è stata ricostruita: Faccini aveva fatto un primo bonifico su un conto corrente postale elvetico, mentre altri tre erano partiti verso banche slovene, che poi hanno bloccato i conti. Non solo. La procura aveva anche chiesto il sequestro di 90mila euro sul conto elvetico, ma dalla Svizzera non sono arrivate risposte. E ora? «Vive in Italia, ma non a Parma, dove comunque ogni tanto viene», si limita a dire il suo avvocato.

Due anni e mezzo di latitanza tra Lugano e la Slovenia, e forse altrove. Ma ora Faccini non teme più alcun posto di blocco.