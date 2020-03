Fidenza dice addio alla maestra Franca , una seconda mamma per intere generazioni

Una vita per la scuola e per i suoi alunni: se n'è andata Franca Bandini Mambriani, la «maestra» per tutti, in città. Aveva 94 anni. Una maestra che ha scritto una pagina nella storia dell'insegnamento, dedicando alla scuola più di quarant'anni della sua vita.

Come amava lei stessa raccontare, da ragazza aveva il sogno di fare la cantante, e ci aveva anche provato esibendosi come soprano al Magnani con una compagnia teatrale. Ma per lei era stato deciso dell'altro, ossia qualcosa che avrebbe segnato per sempre la sua esistenza, vissuta pienamente. Quando Franca studiava, in quei tempi lontani, c'era in città un'unica scuola superiore, quella delle suore Orsoline. E quando aveva conseguito il diploma magistrale, aveva partecipato al concorso per la cattedra, riuscendo ad avere subito il posto. La maestra Franca aveva così iniziato la sua lunga avventura nella scuola insegnando a Diolo, Pellegrino, Bastelli, Vidalenzo, alla scuola Ongaro, alla De Amicis, a Lodesana. Per i tanti anni dedicati alla scuola era stata premiata con la medaglia d'oro della Pubblica istruzione.

Dopo quasi mezzo secolo speso per l'insegnamento, nonostante fosse andata in pensione, continuava a seguire i ragazzi in un'altra «scuola», quella di casa sua, dove ogni giorno accoglieva gratuitamente chi aveva bisogno di essere aiutato negli studi.

Si ricordava di tutti i suoi alunni, che con grande lucidità riconosceva ancora uno ad uno, chiamandoli per nome. Ma anche loro non l'avevano mai dimenticata, andando spesso a salutarla. E lei, proprio come allora, li stringeva e li accarezzava con affetto. Era stata premiata col riconoscimento «Magister docet» e anche con l'onorificenza di «Fidentina dell'anno», per meriti culturali e sociali, ma anche per essere stata una preziosa testimonianza di vita per tutti. Franca Bandini era anche una grande cultrice del dialetto borghigiano e in tanti si rivolgevano a lei per chiedere lumi su questo difficile vernacolo, non tanto da parlare, quanto da scrivere.

Era una donna di profonda fede, che l'aveva sorretta nelle prove più dure della vita, quando aveva perso prematuramente i figli Cesare e Alberto. Si era unita in matrimonio con Italo Mambriani, figura di spicco della politica fidentina, da cui aveva avuto i tre figli. E adesso le era rimasto solo Enrico, anche lui militante in politica e già assessore.

Anche il sindaco Massari ha voluto ricordare la figura della maestra Franca, esprimendo il cordoglio della città per una fidentina che, con passione e dedizione, ha dato tanto alla comunità borghigiana. Ancora non è stata fissata la data dei funerali, che si svolgeranno in forma privata, nel rispetto delle disposizioni vigenti. s.l.