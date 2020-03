Il medico sportivo: «L'attività fisica aumenta le difese, ma rispettate le norme igieniche»

VITTORIO ROTOLO

L’ultimo decreto varato dal governo per contenere la diffusione del Coronavirus prevede una stretta sulle attività sportive: partite, gare e competizioni si svolgeranno a porte chiuse. Limitazioni che condizionano l’attività di tutte le società dilettantistiche.

Nel decreto viene indicato che lo sport di base e le attività motorie, all’interno di palestre, piscine e centri sportivi, sono ammessi a condizione che sia possibile consentire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. «Abbiamo ricevuto le informative da parte del Coni e della Federazione medico sportiva italiana e preso atto delle direttive ministeriali» spiega Antonio Bonetti, delegato provinciale del Coni Parma. «Rispetto alle misure adottate, e che da medico ritengo opportune, allo stato attuale non abbiamo avuto particolari richieste di chiarimenti da parte delle società». Le difficoltà, anche a livello interpretativo, però ci sono. Per le società, specie nel caso di quelle discipline sportive che prevedono il contatto fisico, risulta arduo riuscire a conciliare il «normale» svolgimento della pratica sportiva con l’esigenza dettata dalle necessarie prescrizioni, validate dalla comunità scientifica. «Ora più che mai, è importante veicolare un messaggio: l’attività fisica potenzia le difese immunitarie e rappresenta un grande baluardo contro i virus. Sospenderla del tutto, sarebbe controproducente» premette Gianfranco Beltrami, vicepresidente nazionale della Federazione medico sportiva italiana. «È evidente che il decreto abbia voluto salvaguardare questo principio ed i benefici per la salute che possono scaturire da una sana e corretta pratica sportiva. Certo, alcune prescrizioni sono di difficile applicazione - rileva il medico parmigiano -: mantenere il metro di distanza, non è semplice». La Federazione medico sportiva italiana ha fornito una serie di suggerimenti, per evitare la diffusione del Coronavirus nel mondo dello sport. «Si tratta - spiega Beltrami - di norme igienico-sanitarie: non bere dalla stessa bottiglietta, non consumare cibo negli spogliatoi, riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, lavarsi le mani. Ma, nel documento, sono state inserite pure buone prassi: utilizzare la visita medico-sportiva quale fondamentale strumento di screening, attraverso un’attenta anamnesi ed esame obiettivo per l’individuazione di soggetti potenzialmente a rischio immunitario o con sintomatologia. E per gli atleti che svolgono attività in ambito internazionale, monitorare con attenzione i Paesi verso cui si è diretti o da cui si rientra». Secondo Beltrami «le società sportive, anche con l’ausilio dei medici sociali, hanno il dovere di informare correttamente gli utenti sulle norme da applicare per il contenimento della diffusione del virus».