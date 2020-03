L'Ausl agli anziani: «Chiudiamo i centri di ritrovo per contrastare il Coronavirus»

ANDREA VIOLI

Primo pulire, secondo disinfettare. In quest'ordine. Lavarsi le mani spesso. E soprattutto tenere le distanze dalle altre persone, non stare in luoghi affollati. La priorità è ridurre il contagio, anche per difendere la tenuta del sistema sanitario: le contromisure adottate finora vanno in questa direzione. Paolo Cozzolino, direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl, lo spiega senza mezzi termini: «Si può contrastare la diffusione con norme igieniche personali e ambientali». Riducendo la socialità oggi, aiutiamo a contenere il numero dei possibili malati domani: «Se un sacrificio di un mese aiuta a non far collassare il sistema, ben venga. È una situazione difficile ma ci stiamo lavorando».

Ausl e ospedale fronteggiano un superlavoro, con molti ricoverati. Oltre alle contromisure del momento, sarebbe stato utile avere un'alta percentuale di persone vaccinate contro l'influenza. «Se la gente si vaccinasse di più - fa notare Cozzolino - avremmo avuto meno casi di persone con problemi respiratori. Il virus non è una banale influenza ma il suo comportamento è dello stesso tipo. Se i vaccinati sono pochi, abbiamo migliaia di persone che con l'influenza sono preoccupate e pensano al Coronavirus».

ANZIANI: I CONSIGLI

Il Coronavirus si nasconde nelle secrezioni: saliva, lacrime, muco. Per questo, spiega il direttore, bisogna pulire e disinfettare le superfici, dove potrebbero fermarsi saliva e sudore. A casa e a maggior ragione nei punti dei locali pubblici che tocchiamo di più: il bancone, le sedie, i tavoli... Evitare gli assembramenti serve a non respirare il fiato altrui. Lo scopo è limitare i contagi, anche per evitare sovraccarichi difficili da gestire per il sistema sanitario. «Rallentiamo per evitare problemi che diventano ingestibili - dice Cozzolino -. I problemi sono l'ospedalizzazione e i buchi nelle attività produttive. Bocciofile, centri anziani, ballo devono essere sospesi: in questa fase, bisogna essere prudenti. Non abbiamo invece casi riconducibili alle palestre, dove si devono tenere distanze di sicurezza».

«TELEFONATE BREVI»

Fra i compiti del Dipartimento di Sanità pubblica c'è quello di ricostruire la diffusione del contagio: «Tutti i casi che seguiamo sono abbastanza spiegabili. Non siamo una zona rossa perché riusciamo a collegarli ad altri casi. Se si hanno persone ricoverate di cui non si spiegano i collegamenti, vuol dire che la situazione è fuori controllo».

L'Ausl ha creato inoltre diversi numeri di telefono, per gestire le tantissime persone che chiedono informazioni e hanno bisogno di aiuto. Ci sono numeri per i medici e per i pazienti in quarantena. Chi si trova a casa in isolamento ha una linea dedicata per segnalare all'Ausl se si aggravano i sintomi (tosse, febbre alta, fatica a respirare). Al numero 0521-396436 si possono avere informazioni generali sul virus. «Un consiglio per chi chiama: fare domande precise e dirette, magari scrivendosele prima - spiega Cozzolino -. Le chiamate sono tante: non possiamo fare conversazione, anche se capiamo le pressioni. Questi malati sono un po' soli. Alcuni hanno problemi di assistenza, chiamano noi e cerchiamo di capire le necessità. Ma anche i medici di base possono lenire le ansie».

IGIENE E CALMA COME ARMI

Il direttore invita tutti al rispetto delle norme igieniche e a mantenere la calma. Con tosse o un po' di febbre bisogna chiedersi: ho avuto contatti con persone malate? Sono stato in zone a rischio o in ospedale? Se la risposta è no, non è detto che si abbia il Coronavirus. Restano valide le raccomandazioni generali: contattare il medico di famiglia; chiamare il 118 in caso di sintomi più gravi.

In questi giorni si parla sempre di contatto diretto: cosa vuol dire? «Stare a meno di un metro da una persona e condividere gli ambienti per più di un quarto d'ora». Quando un paziente è «clinicamente guarito» viene dimesso ma in attesa del doppio tampone negativo. I primi tamponi saranno fatti fra mercoledì e giovedì: lo sforzo in atto è enorme, i numeri rilevanti e i tempi si dilatano.

Si dice che il caldo aiuterà a battere il virus... È vero perché, spiega Cozzolino, nella stagione più calda le secrezioni sono minori e asciugano in fretta.