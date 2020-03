Medesano, addio all'ex gialloblù Andrei

MARIAGRAZIA MANGHI

MEDESANO - Una malattia invalidante si è portata via nei giorni scorsi a Felegara, Virginio Degli Andrei, per tutti Andrea. Aveva 78 anni. Ex gialloblù, aveva militato nel Parma calcio e giocato anche nel Soragna e nel Fidenza e, una volta abbandonate le scarpette, aveva trasferito la sua passione per lo sport nel tennis diventando una colonna portante del club di Sant’Andrea Bagni.

Atleta di buon livello, protagonista in molti tornei, ha insegnato i fondamentali del palleggio e delle battute a decine di bambini e adulti. «Era allegro e faceva divertire chiunque giocasse con lui – dicono i figli Elisa e Luca – abbiamo ricevuto moltissimi messaggi di cordoglio da bambini diventati ragazzi, da quelli che hanno condiviso la terra rossa degli impianti e da chi ha messo in campo per la prima volta. In tanti ci hanno ricordato aneddoti curiosi e affettuosi, come quando chiudeva un occhio e concedeva qualche tentativo in più per una battuta o uno scambio a regola d’arte».

Trasferitosi a Felegara da Parma alla fine degli anni ‘70, Andrea aveva lavorato fino alla pensione come macellaio alla Standa di via D’Azeglio, era appassionato di lirica ed era un loggionista del Teatro Regio. Gli amici lo ricordano come un uomo buono, solare, sempre sorridente, capace di scherzare, disponibile, gentile e corretto, capace di fare squadra nello sport e nel lavoro: un marito e padre sempre presente e con un grande senso della famiglia, dell’unità dei rapporti e dell’amicizia. La malattia che lo aveva colpito 7 anni fa gli ha impedito di portare avanti la sua vita intensa di relazioni.

In tanti hanno fatto sentire alla famiglia la loro vicinanza anche se il rosario e le esequie sono state celebrate in forma privata a causa delle disposizioni della diocesi sul corona virus.

«Per questo e perché ce lo hanno chiesto amici e parenti che non hanno potuto partecipare, non appena sarà finito questo “isolamento” vorremmo celebrare una messa a suffragio per consentire a tutti quelli che lo hanno conosciuto, apprezzato e amato, di salutarlo ancora una volta - fanno sapere i familiari – chissà se ora lassù insegnerà anche agli angeli a giocare a tennis».