Pauroso frontale tra auto e furgone: tre feriti

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO - Si è alzato in volo anche l'elicottero del 118 di Parma per prestare soccorso al più grave dei tre feriti rimasti coinvolti nel terribile schianto che si è verificato ieri pomeriggio poco dopo le 13 su via Ghiara Sabbioni.

Un frontale violentissimo che dopo aver quasi «sbriciolato» un'Audi Q7, diretta verso San Secondo, e un furgoncino per le consegne a domicilio di una nota catena di supermercati che viaggiava nella direzione opposta, ha visto le carcasse dei due mezzi terminare la loro corsa nei fossi che corrono ai lati della stradina di campagna.

E proprio la ridotta dimensione della carreggiata, unita probabilmente ad una velocità non ben calibrata e ad un allungamento dello spazio di frenata dovuto al fondo reso viscido dalla pioggia, potrebbe avere causato la tremenda collisione, ma a stabilire con esattezza cause e dinamica saranno i carabinieri della stazione di Fontanellato, arrivati sul posto in pochissimi minuti insieme alle ambulanze della Croce Rossa locale e di San Secondo e all'automedica di Fidenza.

I primi ad essere affidati alle cure dei medici sono stati i coniugi fontanellatesi che viaggiavano sul suv: l'abitacolo era infatti rimasto sufficientemente integro da consentire un intervento veloce e il trasporto immediato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma con ferite di media gravità per il conducente e lievi traumi per la donna.

Più complicata, invece, la situazione del 25enne reggiano che si trovava alla guida del furgoncino. L'impatto gli ha infatti causato fratture multiple alle gambe ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Parma per estrarlo dalle lamiere contorte del mezzo e consentire il trasporto via cielo fino all'area codici rossi del Maggiore dove, fortunatamente, gli accertamenti svolti hanno rilevato un quadro grave ma escluso il pericolo immediato di vita.

Per consentire il recupero dei rottami dei veicoli e mettere in sicurezza la strada, il tratto di via Ghiara Sabbioni è rimasto chiuso al traffico fino alle 16.