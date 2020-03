Alle 8 la campanella suona davanti al computer di casa

MONICA ROSSI

Alla gioia con «ola» da stadio per la prima settimana di sospensione dell'attività scolastica, è seguita la moderata incredulità per il secondo stop, che era comunque nell'aria. Come una doccia fredda, ecco servita ieri sera la bozza del nuovo decreto: scuole chiuse fino al 3 aprile.

E POI?

E poi? Sul tavolo del governo tutto è possibile, almeno finché non si avrà maggiore contezza dell'andamento del contagio da Covid-19: se la curva non si farà discendente, le campanelle potrebbero non suonare per molto tempo ancora e per i nostri ragazzi potrebbe non essere possibile varcare i cancelli delle scuole. E nell'attesa di tornare alla normalità gli istituti scolastici come reagiscono?

IL PROGRAMMA

Si affidano alla tecnologia, affinandola per scongiurare lo stop didattico. Stop che al programma proprio non fa bene. Tecnologia che, tuttavia, per funzionare a puntino, richiede una rete efficiente. Magari non al top (leggi: super Adsl o fibra) ma quantomeno in grado di far fronte al sovraccarico generato da migliaia di utenti barricati tra le mura domestiche. Insomma, perché l'e-learning possa dare una mano a prof e studenti al tempo del Coronavirus, ci vuole internet con la I maiuscola.

CONNESSIONI

Servizio nient'affatto scontato quando si vive magari in una piccola frazione lontano dal capoluogo, dove non è inusuale che a essere assente o ballerino sia finanche il segnale del cellulare. E allora: come si sono organizzati gli istituti della montagna valtarese, nel cui territorio «non di rado i problemi nella connessione limitano fortemente le attività digitali?», come fanno notare presidi e docenti.

LE FAMIGLIE

«Senza dimenticare che molte famiglie, soprattutto per difficoltà di natura economica e sociale - aggiunge Michele Iuliano, preside dell'IC di Bedonia - sono anche sprovviste di pc, tablet o portatili di qualunque natura, realtà per la quale si auspica fortemente che il ministero dell'Istruzione, oltre alle piattaforme utilissime che sta approntando per favorire lo “smart schooling“, predisponga risorse finanziarie aggiuntive che permettano di superare i limiti infrastrutturali delle reti di comunicazione tradizionali».

BANDO ALLE DIFFICOLTÀ

In barba alle difficoltà, comunque, gli strumenti sono numerosi (registro elettronico, chat, e-mail, piattaforme, aule virtuali, app, lezioni in streaming o live, forum, conference call) e rappresentano per il corpo docenti di ogni ordine e grado la possibilità di non rimanere indietro con il programma e soprattutto di non perdere il contatto con gli alunni. E sta funzionando? Pare proprio di sì e con risultati sorprendenti. Ecco allora, sentiti i dirigenti scolastici e i docenti, come gli istituti comprensivi di Bedonia e Borgotaro e l'Istituto di Istruzione Superiore «Zappa-Fermi» stanno rispondendo all'emergenza.