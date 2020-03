Bandito armato di pistola rapina la farmacia

LUCA PELAGATTI

Non ha dovuto neppure parlare. Semplicemente è entrato nella farmacia e ha mostrato quello che teneva in mano. Poi ha arraffato l'incasso ed è svanito.

E' durata una manciata di secondi la rapina messa a segno l'altra sera in piazza Lubiana da un bandito solitario che come spesso accade ha atteso poco prima dell'orario di chiusura. E anche approfittando del fatto che le strade ormai sono sempre più deserte è riuscito a portare via qualche centinaio di euro.

Pochi gli indizi a disposizioni delle forze dell'ordine: secondo quanto riferito dalle tre farmaciste in servizio, l'uomo con ogni probabilità ha ciondolato un po' all'esterno.

Ovviamente lo scopo era controllare che nessuno fosse presente all'interno ed evitare che qualche passante potesse intervenire a disturbare la razzia.

Quindi, con un gesto rapido l'uomo si è coperto il volto ed è entrato nel negozio. Mostrando una pistola. Nessuno in un momento così concitato avrebbe potuto stabilire se l'arma fosse vera o solo una riproduzione. Soprattutto le dipendenti presenti al momento che istintivamente, prese dallo spavento, hanno fatto un passo indietro.

Non è servito null'altro: il rapinatore è passato dietro il banco, ha aperto la cassa ed è scappato. Come è normale le vittime hanno lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto le scarne informazioni e perlustrato la zona. Ma senza trovare traccia del bandito.

Al momento non è ancora chiaro se abbia agito da solo e se avesse un mezzo di trasporto nei dintorni e forse un aiuto alle indagini potranno darlo le telecamere presenti nella zona che, è la speranza, potrebbero aver ripreso qualche dettaglio.

Il fatto che il rapinatore si sia attentamente coperto il volto farebbe pensare che si tratti di un pregiudicato che sa di poter essere riconosciuto mentre il colpo alla farmacia suggerisce la disperata ricerca di denaro facile da parte di un tossicodipendente. Un fatto che però, in linea di massima, stride con l'uso di una pistola: di solito i tossicodipendenti che assaltano le farmacie usano coltelli, lame improvvisate e persino siringhe.

In ogni caso ora sono in corso accertamenti per arrivare ad identificare il rapinatore che - il passato insegna- in casi come questi tende a colpire più volte. Almeno se trova il tempo di farlo: nell'ultimo caso di una rapina in farmacia, al contrario, il responsabile aveva minacciato con una siringa il titolare della farmacia «Prati Bocchi» di via Gramsci, ma aveva lasciato dietro di se eloquenti immagini e tracce inequivocabili. Tanto che il giorno successivo è stato subito trovato in via dei Mercati e arrestato. Aveva portato via solo duecento euro: ma li ha pagati con una condanna a due anni e dieci mesi e una multa. Ed ora è ancora in cella.