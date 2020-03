Dante Passerini, l'ex tipografo esempio di altruismo

CHIARA CACCIANI

Il vociare allegro, il sorriso grande, la mano pronta a tendersi nel bisogno: se c'erano loro, c'era Dante. Uno stile inconfondibile, quello di Dante Passerini, la cui scomparsa improvvisa a 81 anni lascia nel dolore la famiglia e insieme a lei le tante comunità – dal paese in cui viveva al lavoro, dal volontariato allo sport – che aveva animato di generosità operosa, di entusiasmo e di presenza vera.

Siamo nel dolore anche noi della Gazzetta, che per 25 anni è stata la sua seconda casa e il luogo in cui sono nate amicizie strette, franche, coltivate anche oltre l'orario di lavoro e oltre la pensione.

Il mestiere amatissimo di tipografo lo aveva imparato in un'azienda di via Trento, la Surace, poi nel 1964 era approdato in via Emilio Casa. Allora, negli anni del piombo, «a lui, impaginatore, erano state affidate le pagine sportive e degli spettacoli – racconta l'ex collega Maurizio Lanzi -. Era molto preciso e pignolo, tanto che quando occorreva veniva chiamato anche per la prima pagina, quella su cui lavoravano i più esperti. Una persona di grandissima gentilezza e simpatia, sempre presente alle iniziative ricreative che si organizzavano».

Le stesse che popolano i ricordi dei figli Luigi e Massimo. «Papà ci portava a casa il piombo per farci vedere come si componeva il giornale, ci raccontava l'evoluzione del suo lavoro, l'arrivo dei primi computer: essere in Gazzetta per lui era un vanto – uniscono le voci -. La sera non c'era mai, e così il giovedì, il suo giorno di riposo, per noi era quello della festa, della gita tutti insieme. Ma l'atmosfera della Gazzetta l'abbiamo sempre vissuta come molto familiare: c'erano le colonie estive con i figli degli altri dipendenti, i ritrovi al Cral Bormioli con un gruppo consolidato, le partite a tennis, la squadra di calcio, le uscite a sciare». E Dante sempre partecipe e pronto alle sfide. «Oltre ad essere stato tra i soci fondatori dell'Oltretorrente baseball, una volta aveva persino partecipato ai giochi interaziendali nel salto in alto. Il karma della passione sportiva viene da lui», si commuove Luigi, segretario generale del Cus Parma. Ma in quegli anni di lotte e grandi temi sociali e del lavoro, Passerini si era speso moltissimo anche sul fronte sindacale.

La pensione era arrivata nel 1989 e l'aveva accolta come occasione per restituire tempo alla famiglia, dedicarsi alla passione dei viaggi e per portare aiuto dove c'era bisogno: a un amico vicino o a un popolo lontano. Sempre per mano a lei, Ida, con cui ha condiviso vita e valori. Una coppia anche nella solidarietà, e che con la solidarietà ha sempre lasciato una traccia profondissima.

Furono tra le prime famiglie, negli anni Novanta, a raccogliere l'appello di «Help for children» ad ospitare durante l'estate i bimbi della zona di Chernobyl. Arrivò Pavel, che tornò ogni anno fino alla maggiore età. «Da allora Dante, il grande Dante, si avvicinò insieme a Ida ai progetti dell'associazione, ne diventò una colonna portante, concentrandosi soprattutto nelle attività a favore del popolo Saharawi. - ripercorre Giancarlo Veneri, segretario e già presidente di “Help” -.Con il loro straordinario impegno umano, hanno portato il messaggio a centinaia di persone». Nel frattempo ci sono stati i dieci anni da volontario Auser a Sala Baganza, l'adozione a distanza, in Congo, di Moise, che oggi ha 22 anni, e il sostegno a tante iniziative benefiche.

«Era sempre tra la gente col suo buonumore, amava il mondo in maniera piena, aveva sempre una meta dove andare e da immortalare con la macchina fotografica- continua il figlio Massimo - .Qualche sogno è rimasto nel cassetto, ma ci conforta pensare che ha sempre vissuto la vita che voleva». Intensamente generosa, aperta al sorriso e alla bellezza.