Due condanne, ma torna a minacciare l'ex e patteggia 2 anni e 5 mesi

GEORGIA AZZALI

Un mondo costruito attorno a un'ossessione. Lei, la sua ossessione e la sua vittima. Si erano conosciuti quando erano poco più che ragazzini, poi una storia lunga dieci anni fatta di passione, scontri e rappacificazioni. Anche la nascita di due figli non aveva ricreato l'armonia. Finché era stata lei ad allontanarsi, a capire che quell'uomo le stava togliendo il respiro. E lui - 32 anni, origini mantovane - era diventato la sua ombra minacciosa e assillante. Denunciato, due volte condannato, eppure irriducibile: era tornato a tormentarla la scorsa estate, finendo dietro le sbarre verso la fine di ottobre. E per quelle nuove follie da stalker ha patteggiato 2 anni e 5 mesi in continuazione con le condanne del 2017 e del 2018.

Sempre lei il suo bersaglio, la donna con cui aveva condiviso la casa per quel lungo tratto di vita. Così inarrestabile, nonostante lei le avesse detto addio più di tre anni prima, da ricominciare a perseguitarla mentre ancora stava scontando la pena precedente. Nonostante gli obblighi che avrebbe dovuto rispettare, aveva ripreso a recitare il solito copione violento: pedinamenti, messaggi a raffica e appostamenti nei luoghi in cui sapeva di poterla trovare. Decine di chiamate al giorno, ma anche un diluvio di insulti e minacce. Lei era la «nullità» che aveva osato lasciarlo: parole urlate sotto casa e per le vie del paese della Bassa che perlustrava per incontrarla. Un giorno, poi, si era presentato con un cacciavite facendole capire senza tanti giri di parole come l'avrebbe usato.

Un accanimento che nemmeno i provvedimenti giudiziari erano riusciti a placare, perché lei avrebbe dovuto pagare per tutto ciò che aveva fatto. La realtà capovolta dello stalker, come in mille altri casi: la vittima diventa responsabile, è lei che scatena la furia dell'altro. È lei che deve essere punita. Un crescendo di violenza, fino al 22 ottobre scorso, quando il 32enne si era precipitato sotto casa dell'ex compagna e aveva cominciato a pigiare sul campanello. Il dito sul citofono e le minacce urlate sotto le finestre: era esploso anche quel giorno.

Ma i servizi sociali avevano già stabilito un canale diretto con i carabinieri. Una rete che ha stretto le maglie per rispondere a quella nuova richiesta d'aiuto. Dopo un'intera estate di messaggi, telefonate, parole durissime anche sui social, sono stati i militari a bloccarlo sotto la casa dell'ex compagna. Era lì a sputare odio e minacce come sempre. Finché l'hanno fatto tacere, spedendolo in carcere.

La fine di un incubo per lei. O forse solo un'altra tregua a cui comunque ci si deve attaccare per resistere.