Il sindaco: «Stabilimento Norda salvo»

GIORGIO CAMISA

TORNOLO «Occorreranno ancora una ventina di giorni per aver una riposta definitiva ma lo stabilimento di imbottigliamento di acque minerali Norda di Tarsogno non chiuderà» ha rassicurato il sindaco di Tornolo Renzo Lusardi. Un’espressione che ha portato una ventata di serenità e di ottimismo in molte famiglie della Valtaro e della Valceno. Una frase arrivata ieri mattina dalla sala del consiglio comunale del palazzo municipale di Tornolo dove il primo cittadino aveva organizzato un incontro ristretto, nel pieno rispetto delle attuali prescrizioni nazionali, per discutere e valutare le problematiche inerenti la situazione delle aziende di Acque minerali d’Italia che versano in grave stato di crisi aziendale e che hanno annunciato di aver avviato la procedura di concordato preventivo «in bianco».

Un passaggio preoccupante sollecitato da più parti del quale l’amministrazione comunale ha seguito fin da subito l’evolversi di questa incresciosa situazione che interessa direttamente lo stabilimento Norda di Tarsogno, nel comune di Tornolo, ma anche di quello di Masanti di Bedonia dove i dipendenti superano le 100 unità e l’indotto economico della zona è altrettanto consistente. Due poli produttivi che da sempre hanno dato un impulso notevole alla crescita socio-economica di due intere vallate.

«Ho incontrato il direttore generale di Acque minerali d’Italia Cevalis proprio a Tarsogno in occasione della recente visita alle sorgenti e agli stabilimenti, con un gruppo di persone interessate all’acquisto dell’azienda, e mi ha rassicurato che il complesso produttivo di via Provinciale Sud di Tarsogno verrà potenziato nella linea di imbottigliamento in vetro e a breve sarà effettuata una revisione generale degli impianti e quindi, la Società, attualmente non prevede alcuna chiusura degli stabilimenti di sua proprietà né licenziamenti» ha spiegato il sindaco Lusardi.

L’accesso al concordato quindi non pregiudicherà in alcun modo la produttività, anzi sarà potenziata visto che le sorgenti sono ricche e purissime. «Io sono ottimista e vorrei tranquillizzare i miei concittadini già tesi e provati dal coronavirus» ha aggiunto il primo cittadino.

All’incontro, coordinato da Mirko Dolfen, erano presenti la senatrice Gabriella Saponara, l’onorevole Giovanni Tombolato, i consiglieri regionali Fabio Rainieri e Emiliano Occhi i quali si faranno promotori sia a livello nazionale che regionale di interpellanze mirate.