L'assessore Deborah Corsaro: «Ecco come ho vissuto l'isolamento»

MARIAGRAZIA MANGHI

Medesano. «Con oggi si conclude questo isolamento! Io e il mio compagno abbiamo passato gli ultimi 14 giorni in quarantena preventiva perché il 19 febbraio eravamo a Codogno. Alle prime notizie di questa emergenza sanitaria non abbiamo avuto dubbi e abbiamo scelto, sotto consiglio dei nostri medici, di limitare al massimo i contatti con il mondo esterno. Non è stato semplice, ma è stato giusto».

Deborah Corsaro, assessore alla cultura con delega alla scuola del Comune di Medesano acconsente a dare la sua testimonianza.

«Antonio, il mio compagno è di Codogno; lì vive la sua famiglia e per noi è normale frequentare la zona – spiega –. Non abbiamo avuto sintomi, ma quando l’emergenza si è fatta concreta abbiamo scelto l’isolamento totale, a casa, sulle colline di Miano». Educatrice della scuola media di Medesano, sempre in mezzo ai ragazzi, oltre che alle gente per il suo ruolo istituzionale, ha sospeso ogni contatto: «Due settimane sono lunghe, un sacrificio e allo stesso tempo un regalo – racconta – sei obbligato a prenderti del tempo per te e a organizzarti la giornata dandosi una tabella di marcia per non perdere il senso del tempo non più scandito da lavoro, amici e relazioni sociali e rischiare di abbruttirsi sul divano».

Allora com’è la vita dell’«isolato»? «Rilassata, senza fretta: la colazione è sempre quella della domenica – scherza – si può leggere, guardare dei film, prendersi cura della casa. Nel mio caso anche studiare. Mi sono “fatta vedere” con il computer dai miei ragazzi della scuola e con loro ho fatto compiti ed esercizi; con i miei colleghi la comunicazione è stata costante e anche con i cittadini. L’ufficio di igiene pubblica ha monitorato costantemente la nostra situazione».

Al termine di questa esperienza Deborah Corsaro ha pubblicato un decalogo semiserio dell’isolato: «Solo qualche consiglio per quando ti prende la voglia di pizza o di sigarette», ma poi chiarisce quello che per lei è un messaggio fondamentale: «la questione non va sottovalutata, soprattutto occorre capire l’importanza di fermarsi, non solo per sé stessi, ma per tutelare gli altri. È una scelta di senso civico».

E ora si ricomincia? «Sì, da domani sarò fisicamente al fianco di tutti gli altri amministratori che in queste due settimane hanno lavorato duramente».