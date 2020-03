Mazza, il parmigiano che porta Verdi nel mondo

LUCIA BRIGHENTI

Lo scorso autunno ha fatto il suo debutto ufficiale al Festival Verdi dirigendo l'«Aida» in scena a Busseto. A distanza di qualche mese, Michelangelo Mazza è impegnato in una tournée con Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, per portare la musica italiana nel mondo. Parmigiano, già primo violino dell'ex Orchestra del Teatro Regio di Parma, il maestro Mazza sta collezionando successi come direttore d'orchestra.

Come è andata la sfida con il Teatro Verdi di Busseto e il confronto con la regia storica di Zeffirelli?

«È stata un'emozione grandissima, dal primo giorno di prova all'ultima recita. Come parmigiano ho sentito molto il debutto “in casa” in un titolo non dei più semplici. Le pressioni ovviamente erano importanti, ma mi ha aiutato percepire l'affetto e l'amore del pubblico che già mi conosceva sotto altra veste. “Aida” in un teatro così piccolo è stata una sfida vinta, o meglio rivinta. Grazie al suo genio e alla sua sensibilità, Zeffirelli ha tirato fuori quanto di meglio per uno spazio come il Teatro Verdi; la ripresa di Stefano Trespidi è stata eccezionalmente fedele all'edizione del 2001. Non potrò mai dimenticare questa esperienza».

Tra gennaio e febbraio è stato impegnato al Teatro Calderon di Valladolid, con «Un ballo in maschera». Come è andata?

«“Un ballo in maschera” è uno dei miei titoli preferiti. La produzione di Fabio Ceresa aveva già riscosso successo a Budapest due anni fa, quando abbiamo debuttato insieme, ed è stata accolta con grande calore dal pubblico spagnolo. La ripresa al teatro Calderón è stata molto difficile dal punto di vista emozionale poiché mio padre è venuto a mancare proprio durante il periodo delle prove. Trovare la concentrazione e la forza in questi momenti pare impossibile, soprattutto se hai davanti più di cento persone in cui devi infondere sicurezza e tranquillità e allo stesso tempo interpretare la partitura. Ma quando pensi di non averne più ci pensa la musica... Il fatto che mio padre sia stato un grande musicista, il pensiero che lui fosse lì con me (a criticarmi ovviamente) è stato determinante».

In questi giorni è in tournée con Netrebko ed Eyvazov per il concerto «An Evening of Italian Opera»...

«Il programma parla italiano: Verdi nella prima parte e Puccini nella seconda. Nel mondo amano i nostri capolavori: tutte le sale sono sempre sold out. La tournée si chiuderà oggi all'Opéra Royal de Wallonie a Liège, mentre i primi concerti sono stati al Konzerthaus di Vienna ed Elbphilharmonie di Amburgo. Due sale tra le più importanti e suggestive al mondo, molto diverse tra loro. La Elbphilharmonie è una sala nuova, è la vittoria dell'architettura, della perfezione, una delle acustiche migliori che abbia mai sentito. Nella Konzerthaus di Vienna, in cui sono passati tutti i grandi della storia della musica, mi sono sentito piccolo. Mi ritengo anche fortunato a collaborare spesso con Netrebko ed Eyvazov, persone uniche, di sensibilità e generosità rara».

In questo periodo di emergenza sanitaria, le è capitato di avere qualche impegno annullato?

«La nostra categoria è una delle più colpite. Io ho dovuto rinunciare a un attesissimo debutto in “Fanciulla del West” alla Korea National Opera di Seoul. Sarebbe stata la prima volta in assoluto di quest'opera in Corea, una grande responsabilità per me. In Corea la situazione si è aggravata qualche settimana in anticipo rispetto all'Italia e una decina di giorni fa è arrivata la comunicazione che la produzione è stata cancellata. Speriamo che l'agenda mi permetta di recuperarla l'anno prossimo».