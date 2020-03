Scuola elementare: il tempo pieno divide i genitori

MICHELE DEROMA

MEZZANI Le aule sono chiuse: ma regna il caos, in questi giorni, nella scuola elementare di Mezzani. Sta infatti suscitando roventi polemiche le questione legata alle iscrizioni dei futuri «remigini» all'anno scolastico 2020-2021: alcuni genitori hanno lamentato la condotta della nuova preside dell'istituto comprensivo di Sorbolo e Mezzani, Serena Roccaro, che a loro parere «intende imporre la scelta della classe “a tempo pieno”», consistente in quaranta ore settimanali di lezione, anziché nelle ventisette del «tempo normale».

A introdurre il tema, le parole dello stesso dirigente scolastico: «Già nel mese di dicembre, per un corretto e trasparente rapporto con il territorio, ho illustrato ai genitori il tempo scuola attivo presso l'istituto comprensivo, e in particolare l'opportunità del “tempo pieno”, più disteso, e in cui si possono meglio compiere attività di potenziamento e di recupero. È stata sottolineata anche la possibilità del “tempo mensa”, a tutti gli effetti un momento di condivisione, socialità e crescita». I numeri, confermati dalla preside: «Su quindici iscritti, dieci hanno optato per il “tempo pieno” e cinque per il “tempo normale”. In considerazione di ciò, ho dedicato tempo all'ascolto dei genitori, incontrandoli separatamente per cercare un accordo».

Ma secondo la madre di un «remigino» provvisoriamente iscritto al «tempo normale», «questa attività sarebbe andata in una sola direzione. Siamo allibiti: la preside ci deve ascoltare, non può imporci il “tempo pieno”. Si è invece permessa di contattare telefonicamente i genitori che avevano scelto le ventisette ore settimanali, provando in ogni modo a convincerli a cambiare la loro decisione e scegliere le quaranta ore. La scuola di Mezzani è destinata così a morire» aggiunge la stessa donna.

Non sono d'accordo con lei i genitori disponibili a scegliere il «tempo pieno», e che non condividono «l'esasperazione di una vicenda - scrivono - che comunque comporta un miglioramento dei servizi messi a disposizione. Riteniamo che tenere unito il gruppo dei bambini e di genitori sia prioritario, ed avere un clima sereno è sicuramente utile dato che questa unione durerà per diversi anni. Per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di scegliere questo modulo scolastico, in conseguenza della realizzazione della mensa: ne siamo molto contenti, riteniamo che possa essere un percorso formativo più completo per i nostri bambini».

Parola anche all'amministrazione comunale di Sorbolo-Mezzani, che, come sottolineato dall'assessore Sandra Boriani e dal vicesindaco Romeo Azzali, «ha come obiettivo principale quello di tenere uniti bambini e famiglie. Alla luce delle iscrizioni pervenute e dell'apprezzabile volontà del dirigente scolastico di istituire per la prima volta una classe a “tempo pieno” come importante modello di aggregazione per l'intera comunità, si è pensato di condividere con le famiglie questa novità: i cambiamenti normalmente spaventano, ma se affrontati insieme e in maniera positiva, possono diventare un'opportunità di crescita». La decisione finale sulla questione spetterà comunque all'ufficio scolastico regionale.