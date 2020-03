Bar e ristoranti chiusi alle 18. Via libera per l'asporto

ANTONIO BERTONCINI

Domenica sera, primo giorno da zona sorvegliata speciale, ore 18,30: via Bixio, strada D'Azeglio, via Mazzini, via Farini, zona Ghiaia, poca gente in giro e nessuna faccia allegra, due passi in centro, giretto con il cane e poco più. Serrande rigorosamente abbassate, con poche eccezioni che hanno titolo per restare aperti anche nelle serate di chiusura per coronavirus. In via Bixio le poche luci accese sono quelle della gelateria Blu Garden e di un paio di locali che producono pizze o altri cibi da asporto, uno addirittura con gente in attesa all'esterno del locale per garantire di rispettare le norme.

Bar e ristoranti tutti chiusi anche in via Mazzini, in Ghiaia e in via Farini, mentre bisogna suonare e chiedere per ottenere una pizza da asporto in via Carducci. Dura lex, sed lex. I ristoratori parmigiani, insomma, sembrano ligi al rispetto delle regole, che impongono la chiusura dopo le ore 18. Solo chi distribuisce prodotti artigianali (come gelati e pizze) può venderli, ma dentro i locali non si può neppure gustarsi un cono in piedi. Chi altro si trova aperto la domenica sera? E' presto detto: diversi negozi di frutta, verdura e bibite, in piazzale Corridoni e dintorni. Anche per loro la domenica è lavorativa e la chiusura da coronavirus è cosa che non li riguarda.