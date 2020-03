Castagnetti, pallonetto capolavoro da metà campo

MARCO BERNARDINI

Quando l'istinto prende il sopravvento sulla ragione. Si può raccontare così l'eurogol realizzato da di Michele Castagnetti, cresciuto nei Crociati Noceto e attualmente punto di forza nella Cremonese in serie B.

Sabato pomeriggio ha sorpreso da circa 60 metri, con un pallonetto lunghissimo sferrato da oltre la linea della metacampo, il portiere Bardi del Frosinone siglando il definitivo raddoppio (0-2 il risultato finale dopo il gol di Parigini) della formazione lombarda in casa del Frosinone e realizzando così la sua seconda rete stagionale nel campionato cadetto.

Il centrocampista di Montecchio, che dal 2008 al 2011 ha giocato nei Crociati Noceto tra serie D e Lega Pro, si è inventato una prodezza spettacolare già riuscita in passato ai vari Rooney, Beckham o, tanto per rimanere in Italia, Mascara, Miccoli, Florenzi, Quagliarella, Recoba e, ultimo in ordine di tempo, Ilicic a gennaio contro il Torino.

Qualcosa di simile lo aveva confezionato lo scorso 6 ottobre l'attaccante dell'Under 16 del Parma, Salvatore Ribaudo, nella tana della Samp, anche lui con un tiro sferrato da metà campo.

Gli ingredienti di questo gol capolavoro sono risultati tecnica, classe, intuizione e un pizzico di follia.

«Avevo già visto nel primo tempo che il loro portiere stava spesso molto fuori dai pali, complice anche il possesso palla prolungato - ha spiegato Castagnetti ai canali ufficiali della Cremonese - ho intercettato un passaggio, poi ho visto che il pallone è rimasto lì, e allora mi sono coordinato e ho tirato. È andata bene».

L'esordio di Bisoli in panchina, dopo Rastelli, Baroni e ancora Rastelli, ha dato la scossa alla Cremonese che grazie a questa vittoria può continuare a sperare nella salvezza.

Il gol carica lo stesso Castagnetti, che in questa stagione è stato impiegato una sola volta da titolare nelle precedenti undici giornate.

«Quando stai fuori e i risultati non vengono, è ancora più difficile però adesso l'importante è condurre la nave in porto e arrivare a centrare la salvezza, che adesso diventa il nostro obiettivo principale. Nelle ultime undici partite dobbiamo cercare di fare più punti possibili».

E in provincia di Parma si continua a seguire le sue gesta: nei Crociati agli ordini di Torresani ha giocato insieme a Mora, ritrovato alla Spal e ora allo Spezia, Miftah, Pietranera, Addona, Mondini e, per un breve periodo, Gian Marco Ferrari e Savi. In tre anni ha giocato 83 partite e ha segnato cinque reti ottenendo subito il primo «storico» salto tra i professionisti e poi due salvezze nell'allora Seconda Divisione, prima di indossare le maglie di Feralpisalò, Cosenza, Carrarese, Spal, Empoli e appunto Cremonese.