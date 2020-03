Coronavirus, i sindaci: «Norme generiche, siamo stati sommersi dalle domande»

PIERLUIGI DALLAPINA

Tutto chiaro? Purtroppo no, perché per buona parte della giornata di ieri il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (abbreviato dpcm) ha lasciato molti, troppi, punti oscuri sul come limitare la diffusione del coronavirus. Lo sostengono i sindaci, in prima linea nel cercare di rispondere ai cittadini che li tempestano di domande via mail, sui social e sul telefonino. A mettere un po' di chiarezza ci ha pensato una nota della Regione che ha chiarito i divieti previsti dal Governo, e validi fino al 3 aprile, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini.

La maggior parte dei dubbi ha riguardato gli spostamenti: per quali motivi si può uscire di casa? Bisogna restare nel proprio comune, nella propria provincia oppure è consentito sconfinare in quelle vicine? «La situazione è in evoluzione. Stiamo chiedendo chiarimenti su molti aspetti», assicura il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che ieri pomeriggio, al pari dei suoi colleghi, era in attesa delle note esplicative promesse dai ministeri per cercare di chiarire chi può fare cosa.

«Le grandi superfici di vendita sono chiuse nel weekend, ma sarebbe stato più chiaro specificare che sono chiuse solo quelle non alimentari» specifica Pizzarotti, che avanza anche dubbi sui mercati settimanali. «Va puntualizzato se devono essere chiusi o aperti. Se l'obiettivo è di ridurre gli assembramenti, devono essere chiusi».

Anche il ruolo della polizia locale nel far rispettare il decreto andrebbe puntualizzato in modo netto. Su questo aspetto, sempre in tarda serata, il prefetto ha annunciato una maggiore collaborazione fra le forze dell'ordine e la polizia locale nel far rispettare le norme contenute nel dpcm.

«Noi sindaci ci stiamo prendendo il rischio di interpretare il contenuto di un decreto che, fatta salva l'urgenza che lo ha motivato, in alcune parti è stato scritto in modo generico», avverte il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, che non nasconde la sua «difficoltà nell'applicare norme severe», che prevedono denunce penali per i trasgressori. «Per quanto riguarda gli spostamenti, su cui si concentra la maggior parte delle domande - rivela - ci deve essere una motivazione chiara e di comprovata necessità». Ad esempio, nessun problema per chi si mette in auto per lavoro o per motivi sanitari certificabili, sia all'interno dello stesso comune, che fra comuni diversi, anche all'interno di diverse province. Per tutti gli altri, invece, sarebbe sconsigliato uscire. Ma chi deve far la spesa?

«È chiaro che non puoi controllare tutto e tutti. In questo momento bisogna fare leva sulla responsabilità individuale. L'obiettivo delle nuove limitazioni emanate dal Governo è quello di invitare le persone a restare a casa, se non sono obbligate ad uscire, in modo da evitare il contagio», commenta Maristella Galli, sindaco di Collecchio. «Chi si muove senza comprovati motivi - avverte - deve sapere che rischia di fare del male a se stesso e agli altri».

Basterà fare affidamento sul buon senso delle persone per ridurre la diffusione del coronavirus?

«Il Governo deve chiarire quali sono quei motivi, oltre a quelli lavorativi e sanitari, che possono giustificare lo spostamento delle persone fuori casa», ribadisce il sindaco di Borgotaro, Diego Rossi, anche lui alle prese per tutta la giornata con le richieste di chiarimento.

«I ristoranti e i bar possono restare aperti dalle 6 alle 18, ma le pizzerie che fanno anche servizio da asporto e consegne a domicilio come bisogna regolarsi? Vanno chiuse anche se il cliente ordina la pizza e poi entra solo per prenderla e pagare?», domanda Tommaso Fiazza, sindaco di Fontevivo, incerto, al pari dei suoi colleghi, sul trattamento da riservare a barbieri, parrucchieri ed estetisti. «Gli ultimi sembra che vadano chiusi, ma anche negli altri due casi è impossibile mantenere la distanza di un metro con il cliente».

A tarda sera, è stato il sindaco Massari, con un post su Facebook, a provare a chiarire la situazione in base agli aggiornamenti ricevuti nel corso della domenica. «Ci è stato confermato che questi possano funzionare, purché gli operatori e clienti indossino le protezioni sanitarie e non vi sia affollamento nelle sale», scrive il sindaco di Fidenza, parlando di centri estetici, barbieri e parrucchieri.

Dopo una giornata passata al telefono a parlare con i colleghi, il giudizio di Simone Dall'Orto, sindaco di Traversetolo, è lapidario: «Purtroppo questo decreto ha creato più caos che chiarezza. Lo dimostrano le scene viste alla stazione di Milano».