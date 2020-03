È morto Lucido D'Alessandro, il pizzaiolo scrittore

ROBERTO LONGONI

Gli occhi innamorati della novità, il volto del ragazzino che si è sbarbato un attimo prima di partire per l'appuntamento della vita: dal treno da Napoli era sceso alle 23,45 dell'11 dicembre 1968. Più che di una città, Parma per lui era il nome di un sogno. Ne sapeva poco o niente, e così si trovò nei meno due della nebbia vestito solo con un completo di terital verde. Fa niente che fosse un abito estivo: era il migliore dell'armadio, e incontro ai sogni si va così. E fa niente che la valigia del suo trasloco fosse di cartone: traboccava di buona volontà e spirito di sacrificio e di riconoscenza. L'avrebbe anche messa nero su bianco, in una lettera alla Gazzetta: «Posso dire grazie a Parma, per avermi permesso di inserirmi nel contesto sociale, culturale e professionale. Per 50 anni ho sempre lavorato 15 ore al giorno. Lo devo alle buone persone che ho incontrato, se ho potuto costruirmi un futuro migliore nel mondo della ristorazione e ricambiare il bene ricevuto». Datata 23 novembre 2018, la missiva chiudeva con un doloroso annuncio: «Il 27 giugno mi hanno diagnosticato un tumore maligno. Ma con l'aiuto di Dio e il sostegno dei parmigiani e parmensi sono sicuro che supererò questo momento». D'Alessandro ha smesso di lottare e di soffrire. Si è spento ieri alla Città di Parma. Aveva 70 anni.

Nominato cavaliere al merito da Napolitano nel 2008, era il pizzaiolo scrittore, come recitavano le sue insegne. Ma il suo primo inchiostro fu il sudore della fronte. Nel 1968, era stato un compaesano di Fogna-Villa Littorio a dirgli che alla pizzeria Orfeo c'era da lavorare. E lui, stanco della tranquillità di quel piccolo paese del Salernitano, aveva lasciato i tre fratelli, il papà Pasquale invalido di guerra vigile urbano e la mamma Angelina contadina. Era stata la terra a fare da scuola a Lucido dopo la seconda elementare: campi da zappare e pecore da pascolare, ma con la compagnia di un libro.

All'Orfeo fece il lavapiatti, fino a quando Mirello Del Picchia e la moglie Tilde premiarono il suo impegno affidandogli il forno delle pizze. Nel 1971, con l'aiuto del padre, l'acquisto della torrefazione di via Ulivi, trasformata un paio d'anni dopo nella pizzeria Sant'Elena (il nome della protettrice del suo paese d'origine). «È stata la prima pizzeria d'asporto - raccontò alla Gazzetta - e non è stato facile avere la licenza definitiva per questo servizio. Ma un anno dopo, funzionava benissimo: tant'è che nel 1975 oltre alla licenza ho comprato l'appartamento». Il giro di affari presto si allargò: Lucido prese a fornire pasticcerie e bar e il chiosco del parco Ducale, aiutato dal fratello Rosario e ai cognati Giuseppe, prematuramente scomparso, e Mario.

Nel 1973, il matrimonio con Angelina. Ne sarebbero nati Nicola, titolare della pizzeria di Santa Maria del Piano, Luciano della pizzeria in piazza a Torrechiara, Pio della pizzeria di piazzale Mattarella ed Elena, dipendente della filiale parmigiana della Banca popolare di Sondrio. Figli che hanno studiato, prima di scegliere (tranne l'ultimogenita) di seguire le orme paterne. Lucido ha fatto il contrario. «Ho preso la licenza media lavorando 15 ore al giorno - diceva con orgoglio -. Senza i libri non so stare». Libri da leggere e da scrivere. Sette i suoi, l'ultimo dei quali scritto durante la malattia. Dall'autobiografia «Storia di un ragazzo del Sud» ai romanzi «La vita è un dono meraviglioso», «Un dolce ricordo», «Mio nonno finanziatore dell'Unità d'Italia», «Il vigile urbano» (biografia del padre e del nonno Nicola, cavaliere di Vittorio Veneto), «I patrioti di Fogna» e «Rivoluzione e restaurazione», inviato al presidente francese Macron, con il ringraziamento di risposta da parte del capo di gabinetto dell'Eliseo.

«Aveva anche altre idee - ricorda la famiglia -. Voleva scrivere sui 52 anni della sua attività, parlare della verace pizza italiana, patrimonio dell'Unesco, esaltando l'aspetto del suo rito sociale». Lucido non c'è riuscito, nonostante abbia lottato fino all'ultimo «senza un lamento, senza mai farsi prendere dallo sconforto - ricorda Giorgio Pagliari -. È stato un esempio nella vita e nella sofferenza». La passione di Lucido per la politica aveva fatto nascere tra lui e Pagliari un'amicizia sempre più stretta. E ora l'ex parlamentare ne parla commosso: «Un imprenditore prudente, ma teso sempre a migliorare, ispirato da una grande fede e dal mito della famiglia».

Famiglia che fino all'ultimo è stata al centro dei suoi pensieri. «Domenica - raccontano i figli - ci siamo riuniti per il compleanno di Luciano e si è parlato dei preparativi per le nozze di Elena. “Farò il possibile per esserci” aveva detto papà». Per il segno che ha lasciato, in qualche modo ci sarà. E ora sono i suoi a ringraziare. «A un tumore al quarto stadio non resisti quasi due anni - sottolinea la famiglia -. Lui c'è riuscito grazie a uno staff medico d'eccellenza e grazie alla vicinanza di tanti parmigiani. Anche in questi mesi il suo senso di gratitudine per la città è cresciuto». Per le disposizioni per l'emergenza coronavirus, la benedizione della salma e le esequie saranno in forma privata. Quando sarà possibile, Lucido sarà ricordato in modo compiuto con una cerimonia nella chiesa dello Spirito Santo. Il pizzaiolo scrittore riposerà nel cimitero di Santa Maria del Piano, tra una valle e l'altra, tra la pizzeria di un figlio e l'altra, sulla collina che guarda la «sua Parma».