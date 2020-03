Paola Testori Coggi: «Ecco cosa sta facendo l'Ue»

KATIA GOLINI

Emergenza sanitaria e diktat per arginare il contagio, regole comuni e provvedimenti lampo. Sempre più c'è bisogno di Europa. Ma quali sono le competenze dell'Ue in materia sanitaria?

«L'Unione europea ha essenzialmente solo competenze di coordinamento delle politiche degli Stati - spiega Paola Testori Coggi che, nella sua lunga carriera a Bruxelles, ha ricoperto l'incarico di direttore generale per la salute e i consumatori della Commissione europea -. La gestione dei sistemi sanitari è una competenza nazionale».

Ma questa emergenza rappresenta una novità?

«Le misure sanitarie che l'Unione europea ha messo in atto finora sono quelle previste dalla Decisione numero 1082 del 2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero».

Nel concreto?

«La Rete di sorveglianza epidemiologica gestita dall'Agenzia europea per il controllo delle malattie (Ecdc, sede a Stoccolma) raccoglie e analizza i dati di tutti i Paesi europei e su questa base effettua una valutazione del rischio, che ad oggi è considerato alto. Esiste poi il Comitato per la sicurezza sanitaria che scambia le informazioni tra i ministeri nazionali sulle misure messe in atto da tutti Paesi europei. Questo Comitato ha anche discusso della possibilità di attivare la procedura congiunta di acquisto a livello europeo per materiale medico, ossia materiale protettivo, farmaci antivirali e i vaccini quando saranno disponibili».

A fine febbraio una delegazione europea è anche venuta a Roma.

«La missione del 25 febbraio a Roma della commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, l'Oms e l'Ecdc era stata promossa per discutere con le nostre autorità la gestione della crisi».

Siamo di fronte a qualcosa di inedito, mai successo da quando esiste l'Ue.

«Oggi possiamo affermare che per la prima volta siamo di fronte ad una situazione di grave minaccia per la salute a livello transfrontaliero. Per combattere efficacemente questo virus le misure nazionali non sono sufficienti. Il rischio di diffusione del contagio nei diversi Paesi è un problema comune a tutti gli Stati membri. Anche in questo campo ci vuole un più stretto coordinamento europeo, perché il virus notoriamente non conosce frontiere».

Abbiamo quindi bisogno di un'Europa unita ora più che mai?

«Con il diffondersi del virus la gestione sanitaria della crisi dovrà diventare una vera e propria gestione a livello europeo con misure di contenimento armonizzate, coordinamento nella fornitura di apparecchiature e tecnologie, grandi investimenti europei nella ricerca medica. Non dimentichiamoci che il Trattato di Lisbona ha previsto “un'azione europea per la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero”. Si sta prendendo coscienza della situazione».

Quale il primo passo compiuto?

«Già dal 28 gennaio scorso, l'Unione europea ha attivato il meccanismo europeo di risposta politica alle crisi (Ipcr) per il coronavirus, su iniziativa della presidenza croata, meccanismo utilizzato in precedenza dopo l'attacco alle Torri gemelle del 11 settembre 2001, gli attentati a Madrid e a Londra nel 2005, nonché in occasione dello tsunami nell'Oceano indiano del 2004».

Cosa prevede?

«Il meccanismo prevede, al livello più alto della minaccia, anche proposte di decisioni comuni, con riunioni di crisi a livello di rappresentanti permanenti o di ministri della salute. Non a caso c'è già stato un Consiglio straordinario dei ministri della Salute e i ministri hanno avuto ieri (sabato, ndr) a Bruxelles un ulteriore incontro dedicato al coronavirus».

Quali le azioni messe già in atto?

«Oltre all'Ipcr, che è un coordinamento politico tra gli Stati membri, è stato attivato il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc), che si trova all'interno del sistema di protezione civile dell'Ue, per assistere i Paesi - membri o esterni - colpiti da catastrofi. Il Centro è una struttura della Commissione europea e fa da punto di contatto con i Paesi membri. Vi partecipano anche Paesi terzi, per esempio Norvegia e Svizzera, e opera 24 ore su 24».

Può fare una sintesi degli incontri e delle decisioni concrete prese finora?

«Lunedì 24 febbraio, pochi giorni dopo l'emergere dei casi nel Nord Italia, la Commissione ha stanziato 232 milioni di fondi straordinari per far fronte alla crisi sanitaria e finanziare la ricerca su come fronteggiare la malattia. Lunedì 2 marzo, la presidente della Commissione von der Leynen, ha annunciato la creazione di una task force sull'emergenza coronavirus, composta da cinque commissari, fra cui Paolo Gentiloni per gli aspetti macroeconomici, per fornire ogni supporto ai governi nazionali e alle agenzie europee specializzate».

Quali i compiti della task force?

«Lavorerà su tre direttrici. In campo medico-sanitario la Commissione collaborerà con l'Ema e l'Ecdc, focalizzandosi sulla prevenzione della diffusione del Covid-19 e sull'approvvigionamento di forniture sanitarie, migliorando, inoltre, le misure di soccorso e il livello di informazione dei cittadini. Sul fronte economia, la Commissione ed Eurostat esamineranno in modo approfondito vari settori economici - turismo, trasporti e commercio - per valutare l'impatto economico che l'emergenza Covid-19 comporterà, settore per settore e i tempi di recupero stimati. Sulla mobilità la Commissione sta valutando l'eventuale sospensione temporanea di Schengen e la formulazione di indicazioni pratiche per i viaggiatori all'interno della Ue, come ad esempio restrizioni o obblighi particolari cui ci si deve attenere».

E a livello finanziario?

«Già la settimana scorsa Gentiloni ha evocato la possibilità di utilizzare lo strumento della flessibilità per fronteggiare gli effetti derivanti dall'emergenza coronavirus sull'economia italiana, disponibilità confermata, a fronte delle prime misure annunciate dal governo, mercoledì 4 marzo, al termine di un Eurogruppo straordinario, dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, che ha affermato infatti che "all'interno del Patto di stabilità si trovano gli strumenti per affrontare l'emergenza costituita dall'epidemia". Le regole fiscali prevedono la flessibilità del Patto di stabilità per soddisfare eventi straordinari, fuori dal controllo dei governi dei Paesi Ue».

Detto che l'Ue sta facendo la sua parte, ognuno di noi può e deve fare la propria?

«Il coronavirus può essere fermato se agiamo tutti con intelligenza, consapevolezza e senza panico. Con un comportamento responsabile possiamo tutti limitare la diffusione del virus, se rispettiamo scrupolosamente le regole di igiene, limitiamo i nostri spostamenti e i contatti, non andiamo in luoghi pubblici se non ne abbiamo bisogno. Accettiamo queste limitazioni alla nostra libertà individuale con la piena coscienza che stiamo agendo per il nostro bene ed il bene degli altri».