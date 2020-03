Parma, un ko nel silenzio

DARMIAN 6,5

Il più continuo, quello che ha fatto meno errori che ha provato fino all'ultimo prima a chiudere varchi dietro poi a ripartire aiutando una fase offensiva asfittica. Ha smaltito un problema fisico e lo ha fatto evidentemente al meglio. Peccato che la sua verve non abbia trovato riscontro in parecchi suoi compagni.

COLOMBI 6

Fa una sola facile parata, sul tiro al volo di Valoti, e una avventurosa uscita alta nel primo tempo. Il vero problema è che ieri il suo collega Berisha non ha lavorato più di lui.

IACOPONI 6

Un millimetrico fuorigioco gli abbuona uno sbadato fallo da rigore in avvio di ripresa. Per il resto invece offre una buona prova, cercando di tenere motivati i compagni in una giornata strana.

BRUNO ALVES 6

Causa il peraltro discutibile rigore che decide la partita con un intervento inopportuno ma nell'arco della partita fa la sua parte, vincendo tutti i duelli aerei e provando anche a impostare.

GAGLIOLO 6

In una gara casalinga in cui attaccare si vede ben poco sulla fascia e senza incidere, anche se è tra i pochi a tentare almeno un tiro. Dietro s'aiuta col mestiere e rimedia anche un giallo.

GRASSI 5,5

Non giocava titolare da tempo ma ha messo in campo tanto fiato risultando con 11 km il maratoneta tra i 22. Solo che gli è mancata un po' di reattività, di slancio, di voglia di andare in area.

BRUGMAN 5

Una regia mediocre la sua: negli spazi stretti non ha mai acceso la lampadina per un passaggio non banale, perdendo nel contempo di vista i vari Missiroli o Valoti che dalle sue parti imperversavano.

KURTIC 5

L'ex più atteso ha mancato la prova. Corsa sempre tanta, efficacia poca. E' un bel jolly ma in gare come questa se i compagni hanno le polveri bagnate deve dare di più in fase offensiva.

KULUSEVSKI 5,5

Si è ristabilito al meglio, e ha corso su e giù finché è rimasto in campo ma lo ha fatto portando troppo palla e diventando facile preda dei raddoppi avversari. Deve imparare a fare la differenza in spazi stretti.

CORNELIUS 5

Ha corso 10 km e non tanti centravanti lo fanno. Ma ieri il Parma aveva bisogno di una punta pericolosa. Lui invece, contro l'ultima in classifica, non ha mai concluso verso la porta, ed è detto tutto.

GERVINHO 4

Col Sassuolo ci ha fatto vincere, ieri ci ha fatto perdere. Ha completato una prova abulica mangiandosi da due passi due gol clamorosi, uno sullo 0-0 e uno sullo 0-1. Sulla sconfitta c'è la sua firma.

CAPRARI sv

Entra, il Parma si mette col 4-2-3-1 e lui si piazza dietro Cornelius ma, come già Gervinho, tra le linee strette avversarie non trova né spazio né gloria.

KARAMOH sv

Non giocava dal 3 novembre a Firenze e ieri nel suo scampolo ha avuto anche qualche buon guizzo sull'out destro. Speriamo possa ritrovare una condizione ottimale e rendersi utile da qui alla fine.

SILIGARDI sv

Cameo finale senza la possibilità di incidere.

ALLENATORE

TAROZZI 5,5

Non sarebbe certo giusto attribuirgli demeriti per una partita così strana: il voto quindi riflette la prestazione della squadra, che, pur con mille giustificazioni, è stata insufficiente. Il bunker spallino è stato attaccato a bassa velocità, con poche idee e scarso occhio della tig

L'ARBITRO

PAIRETTO 5

La Var lo aiuta nel fuorigioco di Petagna ad annullare il primo rigore su Valoti, poi nel secondo episodio dà una lettura discutibile, ma la sarebbe stata anche nel caso contrario. Sembra poco deciso nei momenti clou, forse perché sa che arriverà l'aiuto dall'alto.