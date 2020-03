Addio a Goni: ha collezionato 100mila bottoni

ISABELLA SPAGNOLI

Amava le cose belle, l’arte, i manufatti e gli oggetti d’antiquariato, Romano Goni, conosciuto in tutta la città (e ben oltre i confini emiliani) grazie ai bottoni che non solo produce la Miban, storica azienda conosciuta e apprezzata in tutto il mondo (i bottoni di Goni ornano gli abiti di chi sa apprezzare il gusto del bello racchiuso in questo piccolo accessorio), ma anche grazie alla sua collezione con oltre 100mila bottoni, raccolti in 50 anni di attività; oggetti di intenso fascino che risalgono anche al III secolo avanti Cristo Bottoni, gemelli e ganci che parlano di epoche lontane e rivelano il gusto estetico del loro proprietario che della bellezza ha fatto la bandiera di tutta una vita. Ora Romano, all’età di 80 anni, ha chiuso gli occhi al mondo, ma vivrà per sempre nei pezzi di ogni tipo che ha raccolto durante gli anni e grazie ai racconti della sua adorata famiglia.

«Mio padre era un uomo forte, capace, sicuro di sé e del suo operato – spiega il figlio Giordano -. Non gli piaceva prendere l’aereo, lo riteneva inutile, ma grazie alle sue ricerche è riuscito a esplorare il mondo più di chi viaggia continuamente. Amava raccontare la storia di ognuno dei suoi piccoli oggetti raccolti, che rappresentava un frammento della sua storia personale, capace di esprimere la passione che mise nel raccogliere le diverse creazioni che provenivano dalla Francia, dall’Inghilterra, dalla Russia e da altre parti del mondo».

Ventenne, negli anni 50, Goni cominciò a lavorare al fianco del padre nella ditta che, a quell’epoca, effettuava vendita all’ingrosso. Poi, negli anni 70, cominciò a produrre bottoni imponendosi sul mercato.

«Io e mio fratello Nicola abbiamo ereditato la passione di nostro padre e come terza generazione portiamo avanti il suo operato - sottolinea Giordano -. Papà non aveva vizi se non andare per mercatini a cercare rarità, l’amore per i suoi bottoni e le moto d’epoca». Goni non ha mai voluto vendere la sua collezione infinita, acquisita con pazienza certosina, per motivi affettivi.

Il principe dei bottoni, uomo dal cuore generoso, ha sempre dimostrato un amore per i famigliari e per le persone che da tanti anni collaboravano con lui. Romano lascia l’adorata moglie Anna, i due figli e due nipoti Alessandro e Alberto.