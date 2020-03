Collecchio, Bogdan è il re del web con i suoi video sui camion: 14 milioni di visualizzazioni

COLLECCHIO E’ il re di YouTube, con il suo canale in russo intitolato «autoscuola per camionisti».

E’ il collecchiese d’adozione, Bogdan Ratskyy, 43 anni, di origini ucraine, e cittadino italiano, che ha ricevuto il riconoscimento del Pulsante d’argento, dalla piattaforma web YouTube: il suo canale dedicato ai camionisti in lingua russa ha registrato ben 110 mila iscritti; i 200 video caricati, oltre 14 milioni di visualizzazioni, con il 98 % di like e solo l’1.5 % di dislike.

Un record, certamente in Italia, e tra i primi posti nel mondo per un canale specifico dedicato ad un argomento che ha attratto l’attenzione di numerosi camionisti che operano nei Paesi occidentali ma che sono originari dell’est Europa, in particolare dell’ex blocco sovietico: Ucraina, Moldavia, Bulgaria, Bielorussia, Kazakistan, ma anche Russia.

Il successo dei suoi video ha anche varcato l’oceano: sono apprezzati da chi parla russo a New York e in Canada.

Ingegnere elettronico, Bogdan è arrivato in Italia nel 2002 e da allora si è dedicato ad un nuovo lavoro: il camionista.

Oggi lo fa per conto della ditta Sani di Marzolara.

Tutto è iniziato, quasi per gioco.

“Nel 2017 – spiega – mi trovavo in un autogrill a Casalpusterlengo ed ho videoregistrato come fare un’inversione ad “u” con il camion. Non avevo ancora un canale YouTube, postai il video senza pensarci e senza pretese: ottenne 12 mila like”.

Da allora, Bogdan non ha più smesso, ed ha realizzato diversi video, con passione e competenza.

In essi si avvale anche di strumenti semplici, ma molto esplicativi: un modellino di un tir che mostra in azione per le diverse manovre e una lavagna dove disegna gli angoli e le curvature durante le manovre.

E tra i camionisti è diventato famoso tanto che nelle soste in autogrill qualcuno lo ferma, si complimenta per i video didattici e chiede di fare un selfie con lui.

Manovrare un bestione di 440 quintali non è facile e Bogdan lo spiega con professionalità, così come fornisce istruzioni utili per molte altre manovre difficili e su come condurre i mezzi pesanti. E’ un canale di nicchia, il suo, ma molto gettonato.

E così se qualcuno ha dei dubbi su come eseguire alcune manovre, su come infilare il camion sotto ribalta o su come agganciare e sganciare il semirimorchio, può usufruire delle sue spiegazioni.

Sono tutte operazioni che hanno incontrato l’interesse di una categoria, quella dei camionisti, che in Italia ed in Europa provengono sempre di più dall’ex blocco sovietico e che nel canale YouTube trovano, quindi, suggerimenti importanti, istruzioni, spiegazioni, per migliorare le proprie performance ed anche la sicurezza stradale. G.C.Z.