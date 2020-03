Coronavirus, controlli a tappeto in strade e negozi

MICHELE CEPARANO

Oltre duecento esercizi pubblici e commerciali come bar, ristoranti e quant'altro, controllati, di cui quattro - tre nel Comune di Parma e uno in quello di Borgotaro - chiusi. Quella di ieri in tutta la città e la provincia è stata infatti un'altra giornata di controlli massicci, iniziati domenica. Forze dell'ordine impegnate, dunque, in tutto il territorio.

Obiettivo: far rispettare il decreto del presidente del consiglio dei ministri per il contenimento della diffusione del Covid-19, tristemente noto come Coronavirus.

Ma anche spiegare a commercianti e cittadini i comportamenti da tenere. Comportamenti che non sono certo quelli riscontrati in qualche zona nella giornata di domenica con tanta gente per strada, nei parchi e dentro i bar.

In campo, coordinato dal prefetto dal punto di vista politico-amministrativo e dal questore da quello tecnico-operativo, uno spiegamento massiccio che ha visto impegnati fin dalla mattina carabinieri, polizia di Stato e polizia locale.

Nella giornata di domenica, dunque, debutto dei controlli negli esercizi commerciali, con città e provincia battute palmo a palmo. Numerosi i controlli che hanno visto verifiche in 218 tra esercizi pubblici e commerciali di tutta la provincia.

Solo nel Comune di Parma polizia di Stato e polizia locale hanno effettuato 55 controlli in pubblici esercizi di somministrazione (bar e ristoranti), attività artigianali (pizzerie al taglio, gelaterie, kebab) e altre attività commerciali. Nel corso di questi sono state accertate tre violazioni sia perché l’attività stava proseguendo oltre le ore 18 (si ricorda, a questo proposito, che bisogna chiudere, appunto, dalle 18 alle 6 del giorno successivo), sia perché non veniva garantita la distanza tra le persone di almeno un metro.

Si è così proceduto alla immediata chiusura dei locali ed alla denuncia dei responsabili, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

«Grazie a donne e uomini della polizia locale e delle altre forze dell’ordine - ha commenta l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa - che anche in questa situazione di emergenza si stanno impegnando, come sempre, con straordinaria professionalità, impegno e dedizione. Un altro grazie va a quei titolari di attività commerciali e di ristorazione che hanno capito il momento, hanno capito che l’obiettivo è evitare assembramenti e quindi stanno facendo rispettare con rigore i dettami del decreto. Purtroppo però non tutti rispettano le disposizioni e pertanto continueremo con questi controlli con rigore e fermezza».

Nel corso dei controlli fuori provincia, invece, stessa sorte è toccata a una sala scommesse di Borgotaro che è stata chiusa e multata dai carabinieri.

I controlli sono proseguiti anche ieri e andranno avanti per i prossimi giorni, come si legge in una nota diffusa dalla prefettura di Parma, «con il massimo rigore».

Ieri mattina, intanto, gli agenti dell'Ufficio Volanti della questura hanno fatto tappa nei centri commerciali come l'Eurosia di via Traversetolo. All'interno gli agenti hanno verificato quali accorgimenti siano stati presi dai responsabili e dai gestori delle attività commerciali per evitare, ad esempio, i tanto insidiosi assembramenti e hanno anche fornito utili informazioni a gestori e dipendenti per evitare di incorrere in sanzioni, tenendo comportamenti corretti.

Gli agenti sono stati, però, anche avvicinati da alcuni clienti. Ad esempio, all'Eurosia, in cui l'atmosfera è stata molto collaborativa e rispettosa delle direttive, parecchie persone li hanno fermati e hanno rivolto loro domande su come affrontare questo periodo di emergenza. In particolare il maggior numero di delucidazioni è stato chiesto sugli spostamenti, tema che interessa molto da vicino i cittadini.