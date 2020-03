Coronavirus, è rebus sulla chiusura di pizzerie e gastronomie dopo le 18

La Regione continua a cercare di chiarire cosa si può fare e cosa invece è vietato. Lo ha fatto anche ieri, quando in tarda serata è arrivata una nota che annunciava lo stop, dopo le 18 e fino al 3 aprile, per bar e ristoranti a Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Ma su questo, e su altri punti contenuti nel decreto dell'8 marzo, esistono ancora dubbi che rendono complicata la vita agli esercizi commerciali e agli amministratori locali. Lo conferma Cristiano Casa, assessore al Commercio e al Turismo, alle prese con l'interpretazione del decreto del presidente del Consiglio.

«Abbiamo ricevuto molte richieste relative a gelaterie, gastronomie, pizzerie da asporto e kebab, che sono classificate come attività artigianali con vendita e consumo sul posto. Dopo le 18, orario di chiusura per bar e ristoranti, sarà possibile fare solo il servizio da asporto? Oppure saranno possibili solo le consegne a domicilio?», si domanda Casa, ben consapevole che il coronavirus sta mettendo in difficoltà non solo gli ospedali, ma anche il comparto del commercio e della ristorazione. Per non parlare di quello del turismo. «Al momento, sembrerebbe, ma è solo un'ipotesi, che per queste attività, dopo le 18, sia vietato l'asporto per evitare assembramenti all'interno o all'esterno dei locali, mentre sia consentito fare le consegne a domicilio. Questa facoltà sarebbe concessa anche a bar e ristoranti», dice l'assessore, precisando, più volte, che questa è solo un'interpretazione che necessita di linee guida chiare e inequivocabili.

A proposito di chiarimenti, la Regione ha sciolto i dubbi relativi all'apertura o meno di parrucchieri, barbieri, saloni di bellezza, manicure, pedicure, e tatuatori: via libera alle attività a patto che gli addetti impegnati nel servizio indossino «un mascherina e guanti monouso». Gli addetti dovranno anche «lavarsi le mani fra un cliente e l'altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro». Restano però i dubbi sullo svolgimento dei mercati settimanali, ricorda Casa. «Il decreto non fa esplicito riferimento agli ambulanti, ma parla solo di mercati. Aspettiamo chiarimenti, perché i mercati sono luogo di assembramento».

Taxisti e autisti Ncc, a partire da domani, dice la Regione, dovranno indossare mascherina e guanti e sanificare il veicolo. P.Dall.