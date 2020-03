Esteban Selpa, bomber argentino nel Colorno

MARCO BERNARDINI

COLORNO - Il bomber venuto dall'altra parte del mondo. L'Italia era nel destino di Esteban Selpa, attaccante argentino classe '92 del Colorno che al primo anno nel nostro Paese ha segnato dodici gol totali tra Eccellenza e Coppa.

Esteban, le sue origini italiane?

«Il mio bisnonno materno è nato a Colico, ora in provincia di Lecco: per questo possiedo la doppia cittadinanza, quella argentina e quella italiana».

In Argentina lei dov'è nato?

«A Bragado, duecento chilometri da Buenos Aires».

Fin da bambino grande tifoso dell'Inter.

«Tra gli eroi del triplete c'erano Zanetti, Cambiasso, Milito e Samuel».

Chi l'ha aiutata di più quando è arrivato a Colorno?

«Diego Liso, (collaboratore tecnico e match analyst, e Tino Danesi, in rosa fino a dicembre poi tornato in Venezuela, che mi ha tradotto le indicazioni dell'allenatore Bernardi. E devo ringraziare la società, seria e organizzata, lo staff e i compagni, che mi hanno accolto alla grande fin dal ritiro a San Romano in Garfagnana».

Come se la sta cavando con l'italiano?

«Credevo di metterci più tempo a impararlo ma ci sto riuscendo. L'italiano mi piace parecchio».

Differenze tra il calcio sudamericano e quello europeo?

«Principalmente sotto l'aspetto tattico. Non avevo mai giocato prima d'ora col 4-3-3. E qui si corre di più che in Argentina».

Come modelli a chi si ispira?

«A Benedetto del Marsiglia, a Lautaro Martinez e al Pipita Higuain, che compioni tanti movimenti nel tentativo di smarcarsi e non offrire mai punti di riferimento. Per un attaccante moderno è fondamentale».

A proposito di bomber come nascono gli auguri di Crespo?

«Suo nipote lavora a Colorno, trascorriamo molto tempo assieme e mi hanno preparato un video a sorpresa in occasione del mio compleanno. Quando Hernan tornerà in Italia siamo già d'accordo di andare a mangiare l'asado e inviteremo Gustavo Alvarado del Rugby Colorno che organizza spesso grigliate con tutta la squadra».

Chiamerete anche Palomino dell'Atalanta?

«Giocavo nello Sportivo Italiano con uno dei suoi migliori amici, ci eravamo incontrati qualche volta in Argentina poi non ci siamo sentiti a lungo. Abbiamo riallacciato i contatti dall'estate scorsa e lui è stato gentilissimo a farmi trovare i biglietti per l'ottavo di Champions tra Atalanta e Valencia a San Siro».

Come sta vivendo l'emergenza coronavirus?

«Mi sento quotidianamente con la famiglia e li rassicuro che stiamo prendendo tutte le precauzioni. Sarebbe preoccupante se dovesse arrivare lì come in Europa, per me ancora di più che vivo lontano da loro. Mi piacerebbe vincere il campionato però ora che siamo tutti fermi ti passano mille altre cose per la testa e il calcio non conta più. In questa situazione dobbiamo stare tranquilli e sperare che si risolva presto».

Si attendeva il Colorno così in alto?

«Abbiamo faticato nelle prime quattro uscite ma poi abbiamo disputato un bellissimo campionato: è difficile giocare venti partite senza mai perdere. Avremmo meritato di più, soprattutto, nella serie dei sei pareggi all'inizio del 2020. Nei confronti della Bagnolese sette punti da recuperare non sono pochi ma con lo scontro diretto puntiamo ad accorciare le distanze. Il mister lavora tantissimo, se e quando riprenderemo dovremo esser pronti e stare sul pezzo».

Soddisfatto del suo bottino?

«Il primo mese mi è servito per ambientarmi poi nel girone d'andata ho trovato continuità sia in termini di minutaggio che di gol. Finora nel nuovo anno, tra l'espulsione di Castelfranco e il problema fisico al piede, non sono stato molto fortunato, mi auguro di chiudere bene la stagione»

A quando risale il soprannome El Gordo?

«Me lo affibbiarono in Argentina, al General Lamadrid mi chiamavano “Oso” che significa orso. Ormai ci scherzo su».

Ha dei sogni nel cassetto?

«Il lavoro paga, voglio dare sempre il massimo e in futuro mi piacerebbe giocare tra i professionisti. Però ora penso solo al Colorno».