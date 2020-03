Giustizia in quarantena: stop alle udienze non urgenti

GEORGIA AZZALI

Avvocati che entrano in aula solo per prendere nota di una nuova data. Pardon, un solo difensore designato dal Consiglio dell'Ordine per i vari processi in programma nella giornata. Eccolo, il tribunale ai tempi dei coronavirus. Da ieri e fino al 22 marzo tutte le udienze penali, comprese quelle davanti al giudice di pace, saranno rinviate. Slittano anche le udienze al Tar.

Palazzi di giustizia di fatto chiusi, anche se è chiaro che la macchina non può fermarsi completamente, così come previsto dal decreto legge già in vigore. E allora nessuno stop per le direttissime, per le udienze di convalida dei fermi e degli arresti e per i processi a rischio prescrizione. Per quanto riguarda, invece, il settore civile, fino a domani niente udienze (tranne alcune eccezioni), mentre a partire da giovedì il presidente firmerà un provvedimento ad hoc. «È stato adottato questo nuovo provvedimento valido fino al 22 marzo: un periodo transitorio per preparare la completa riorganizzazione degli uffici per poi poter attuare le disposizioni del decreto legge - spiega il presidente del Tribunale, Pio Massa -. Era necessario adottare misure per scongiurare il pericolo di contagio del virus, e sostanzialmente viene quasi tutto rinviato».

Udienze solo se strettamente «necessarie», ma allo stesso tempo anche locali sempre meno a rischio: sabato scorso è stata fatta una sanificazione di aule e uffici. Fino a domani, inoltre, le cancellerie sia del tribunale che del giudice di pace resteranno chiuse al pubblico per poter organizzare nuove modalità d'accesso più sicure. Gli atti e le richieste urgenti degli avvocati? Potranno essere inviati con la posta elettronica certificata e via libera, quando possibile, al processo civile telematico. E nel caso ci sia la necessità di andare personalmente in cancelleria, bisognerà fissare un appuntamento chiamando i numeri che verranno comunicati al consiglio dell'Ordine.

Perché gli avvocati hanno sollecitato per giorni provvedimenti che garantissero il più possibile adeguate misure di sicurezza. Fino ad arrivare alla dura presa di posizione di venerdì scorso, quando il Consiglio dell'Ordine aveva messo nero su bianco una delibera dai toni durissimi in cui, «constatata l'inerzia del ministro di Giustizia», chiedeva al presidente del tribunale la sospensione di tutta l'attività giudiziaria, con l'eccezione di tutto ciò che è indifferibile, fino al 14 marzo. Ma ieri, considerando anche la creazione della nuova maxi area arancione, in cui è inclusa Parma, è stato firmato il nuovo provvedimento blocca-udienze della presidenza del tribunale. «Con una delibera dai toni molto forti, anticipando il consiglio dei ministri, avevamo chiesto delle decisioni nette - sottolinea Simona Cocconcelli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Parma -. Ci sono ancora degli aspetti da definire meglio, ma dopo il provvedimento di oggi (ieri, ndr) siamo sulla buona strada. Ciò che vorremmo ottenere è la regolamentazione degli accessi agli uffici di cancelleria: tutti dovrebbero farla con la prenotazione telefonica, in modo da monitorare effettivamente chi entra per depositare gli atti. Ma entro domani dovremmo andare a regime. Poi, bisogna fare di tutto per incentivare il sistema telematico. Gli avvocati vogliono che la giustizia riparta, ma con la tutela di tutti».

La salute: priorità assoluta. Poi, superata l'emergenza, anche il pianeta (malato) della giustizia pagherà il suo conto. I rinvii si sommeranno ai ritardi cronici. «Certo, il rischio che il sistema possa ingolfarsi esiste - sottolinea il presidente del tribunale -, ma almeno per quanto riguarda i processi importanti, si dovrà riprendere il prima possibile. Ormai abbiamo rinvii lunghi. di 6 mesi o 1 anno, tuttavia dovremo tenere il ritmo soprattutto sui procedimenti maggiori».