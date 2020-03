Segano le inferriate e portano via i soldi dalla cassa del bar

Colpo nel bar, razziata la cassa. Una settimana partita male per i gestori di un locale nel cuore del centro storico di Parma. E, stavolta non per colpa del Coronavirus. L'emergenza sanitaria che sta bloccando l'Italia e non solo, non ferma, invece, certamente i malviventi. Lo dimostra quello che è accaduto ieri mattina ai gestori delle «Canaglie del Naviglio», bar all'angolo tra via Saffi e borgo delle Colonne. È uno dei gestori a raccontare la bruttissima sorpresa che ha avuto. «Stamattina (ieri, ndr) presto - spiega uno dei proprietari - un vicino ci ha inviato la fotografia delle inferriate della finestra che dà su borgo delle Colonne erano state segate e poi piegate».

Poi i ladri sono riusciti ad aprire la finestra e a penetrare all'interno del locale. Una volta dentro, la loro attenzione non è stata catturata dai prodotti all'interno del locale, bensì dal denaro contante. Si sono, infatti, diretti verso la cassa, l'hanno aperta e hanno portato via 350 euro in contanti che erano all'interno. «Non hanno messo a soqquadro nulla - continua il gestore -, al punto che quando siamo entrati la scena non era certamente quella del tipico furto, con tutto il locale messo a soqquadro. Cercavano i soldi e dovevano essere anche di corporatura esile per poter passare da un buco così stretto».

Comunque, «questa gente non la ferma nessuno. Questa gente non va “in vacanza” neppure in questi giorni di grande emergenza». Nonostante il furto appena subìto, il gestore del locale non perde il senso dell'umorismo. «È la prima volta che ci derubano - sospira - anche perché forse abbiamo aperto da poco». Scoperto il furto e contati i danni (si dovranno infatti riparare inferriate e finestra), ha denunciato l'episodio di cui è stato vittima alla polizia. Non si perde, comunque, d'animo. Bisogna ripartire. Emergenza permettendo, ovviamente. r.c.