Controllati 186 locali pubblici e più di 300 persone: sette multe

Controlli a tappeto: segnalate all'autorità giudiziaria anche due prostitute. Una era infatti fuori Comune e l'altra addirittura fuori Regione. La lotta al Coronavirus, infatti, giustamente non guarda in faccia nessuno, nemmeno chi esercita il mestiere più antico del mondo. Terza giornata di controlli quella di ieri da parte di tutte le forze dell'ordine in città e sull'intero territorio provinciale. Controlli davvero a tappeto - dalla mattina alla sera lungo le strade, nei locali pubblici, nei negozi e nei supermercati - finalizzati al rispetto delle misure introdotte dal decreto del presidente del consiglio dei ministri l'8 marzo per contenere la diffusione del virus Covid-19, l'ormai famigerato Coronavirus.

Nella giornata di lunedì le forze dell'ordine hanno, infatti, compiuto verifiche in 186 esercizi pubblici e commerciali controllando 315 persone. Tra queste sette sono state sanzionate.

La Guardia di finanza, inoltre, ha effettuato undici controlli fiscali e in materia di disciplina dei prezzi rilevando due irregolarità.

Come detto, in questi giorni sono stati eseguiti numerosi servizi di controllo sulle strade, in particolare ai confini con le altre province.

In special modo i carabinieri hanno pattugliato costantemente via Emilia Est, tra la provincia di Parma e Reggio, e Ovest, tra la provincia di Parma e quella di Piacenza. Inoltre, i militari sono stati impegnati anche al confine con Cremona e Massa-Carrara. Durante i controlli, intorno alle 22 di lunedì i carabinieri hanno segnalato all'autorità giudiziaria due prostitute. Le donne erano lungo via Emilia Ovest, ma non potevano stare lì. Una, infatti, è risultata residente in un altro Comune, mentre l'altra era addirittura fuori regione. Controlli a tappeto anche in città, dove in settimana si è registrato un calo dell'84 per cento degli ingressi nelle Ztl. La polizia locale è stata impegnata oltre che nei locali pubblici come bar e ristoranti che devono restare chiusi tra le 18 e le 6 (lunedì gli agenti non hanno riscontrato violazioni, segno, come spiega l'assessore Casa, che «il messaggio inizia a essere recepito»), anche nei parchi per sensibilizzare le persone a evitare gli assembramenti. Da oggi, invece, stop a tutti i mercati.

Controlli costanti anche da parte della polizia di Stato, molto impegnata anche sul versante dell'informazione ai cittadini come dimostrano i numerosissimi contatti sulla pagina Facebook della questura. Uno «sportello digitale» a cui i cittadini possono rivolgersi per affrontare questi giorni difficili.

M.Cep.