Coronavirus, l'aiuto della sanità privata: posti letto per chi non è infettivo

ANDREA VIOLI

Mettono a disposizione posti letto per aiutare gli ospedali; garantiscono visite ambulatoriali e, all'occorrenza, permettono di fare tac al torace con percorsi dedicati. Le strutture della sanità privata di città e provincia si mettono a disposizione degli ospedali di Parma e Vaio, che fronteggiano l'emergenza coronavirus. I vertici della casa di cura Città di Parma, di Piccole Figlie Hospital e Val Parma Hospital sono unanimi: la disponibilità è massima per aiutare l'ospedale. E oltre alla collaborazione sui posti letto, fra Sanità pubblica e privati accreditati (queste tre case di cura, il Don Gnocchi e Villa Igea di Salso) si stanno valutando eventuali nuovi accordi sul trattamento delle patologie diverse dal coronavirus.

Finora sono stati trasferiti 105 pazienti. L'accordo era stato annunciato da Elena Saccenti e Massimo Fabi, commissari straordinari rispettivamente di Ausl e Azienda ospedaliero-universitaria. «Abbiamo definito la settimana scorsa nuove collaborazioni con gli ospedali privati accreditati per avere nuovi posti letto in convenzione - scrivono i commissari -. Grazie a queste collaborazioni, che sono già operative, nei reparti degli ospedali privati sono trasferiti i ricoverati negli ospedali pubblici di Parma e provincia, dove in questo modo si possono aumentare i posti per i malati con coronavirus. È stata trovata una disponibilità tempestiva e ampia da parte dei centri privati per una collaborazione molto positiva e utile. Dal punto di vista operativo, la collaborazione è flessibile e progressiva in grado quindi di offrire le risposte più adatte secondo l'evolversi dell'emergenza sanitaria».

CITTÀ DI PARMA: 41 LETTI

La Città di Parma ha messo a disposizione 41 posti letto, in cui sono stati trasferiti pazienti che erano ricoverati al Maggiore. Attenzione: non si tratta di persone con coronavirus ma pazienti di reparti come medicina, geriatria, ortopedia che hanno bisogno di cure e non possono essere dimessi. Lo spiega il presidente della casa di cura, Cesare Salvi, che aggiunge: «Il privato non gestisce il coronavirus: noi siamo di supporto. Possiamo fare anche tac toraciche. C'è un percorso protetto con disinfezione fra un paziente e l'altro, l'uso di mascherine e protezioni e così via. I nostri posti potranno aumentare ancora di qualche unità. È comunque uno sforzo organizzativo non semplice. Al momento abbiamo 230 dipendenti, di cui una settantina di amministrativi, più 12 infermieri libero professionali. I medici sono liberi professionisti: 150 lavorano qui, non tutti a tempo pieno».

Cesare Salvi è anche presidente provinciale di Aiop, l'Associazione italiana ospedalità privata provinciale, che riunisce diverse strutture private accreditate nel Parmense. A livello regionale, spiega, l'Aiop dialoga con l'assessorato alla Sanità sulle forme di collaborazione con il settore pubblico. Il presidente sottolinea (ed elogia) anche «il grande impegno del personale» e puntualizza: «Quello della sanità privata accreditata è un ruolo importante».

PICCOLE FIGLIE

La comunicazione fra pubblico e strutture private è costante, conferma il direttore sanitario di Piccole Figlie Hospital, Giorgio Bordin. «Abbiamo messo a disposizione tutti i letti di area medica e parte di quelli dell'area chirurgica - spiega Bordin -. Una parte di chirurgia viene mantenuta, per dare risposte alle persone con necessità sanitarie, seppur non urgenti. Accogliamo pazienti stabilizzati (non infetti) che però non potevano essere dimessi. Quando, in seguito a dimissioni, liberiamo letti li mettiamo a disposizione dell'Azienda ospedaliero-universitaria, che decide di giorno in giorno». Anche Piccole Figlie Hospital utilizza il personale già in organico, nonostante gli effetti dell'estensione della «zona arancione». Bordin fa un esempio: «Due assistenti ortopedici vengono periodicamente da Toscana e Campania ma adesso non possono più raggiungerci».

PAZIENTI A LANGHIRANO

Elogia il grande impegno del personale sanitario anche Concorda Mario Cotti, direttore del Valparma Hospital di Langhirano: «Ci vuole passione per resistere in questo momento. Ci riorganizziamo quotidianamente. Abbiamo dato massima disponibilità agli ospedali di Parma e Fidenza e abbiamo ricevuto 10 pazienti perlopiù di medicina; altri arriveranno. La maggiore difficoltà (organizzativa, ndr) è reperire medici. Assumeremo quattro infermieri, stiamo facendo i colloqui, da mettere in affiancamento». Anche il Valparma Hospital ha riorganizzato gli spazi: «Abbiamo allestito una postazione filtro all'ingresso - spiega Cotti -. Possono entrare persone prenotate per accertamenti, il poliambulatorio è ancora aperto; gli accompagnatori restano fuori, ad eccezione di disabili o persone non autosufficienti. E le visite ai pazienti non gravi vanno evitate». Proseguono l'attività chirurgica e le visite in ambulatorio. Per gli esami al torace c'è un percorso dedicato. «In più facciamo interventi straordinari di sanificazione con un addetto che gira di continuo a pulire corrimani, maniglie e ciò che la gente tocca. Abbiamo potenziato i dispenser di gel idroalcolico nei corridoi. E abbiamo dovuto fissarli alle pareti: nei primi giorni sparivano».