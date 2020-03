Folgarida, i 60 studenti intossicati dal cibo avariato

MARIA GRAZIA MANGHI

Pasta fredda, verza cotta e insalata di riso: sarebbero questi piatti i responsabili della gastroenterite di massa degli alunni nocetani in gita a Folgarida. Si va a completare il quadro delle cause del contagio che ha coinvolto una sessantina di ragazzi della scuola media Biagio Pelacani di Noceto in settimana bianca.

Sono finalmente arrivati alla dirigente Paola Bernazzoli gli esiti ufficiali delle analisi sui cibi somministrati ai ragazzi all'Hotel Union durante il soggiorno in Trentino. E immediatamente sono stati comunicati ai genitori. «Come sospettavamo, alcuni cibi serviti al buffet dell'albergo risultano alterati – precisa la preside –. Probabilmente, ciò è dovuto a carenze igieniche nella manipolazione, nella lavorazione o nella conservazione degli alimenti». Solo una settimana fa erano state comunicate da parte della Asl di Trento, dopo innumerevoli solleciti, le prime notizie.

Dall'indagine effettuata era risultato che il responsabile delle sofferenze gastrointestinali dei ragazzi nocetani e di alcuni insegnanti, oltre che di altri studenti che avevano soggiornato nella struttura sarebbe stato il norovirus, un agente infettivo che si propaga per contatto. L'informativa non aveva dissipato i dubbi sulle cause reali dell'infezione, poiché la presenza del microrganismo avrebbe potuto essere imputata a qualche ospite già contagiato all'arrivo, così come ad alimenti o superfici non adeguatamente igienizzate. Un ventaglio di possibilità che finalmente si vanno a definire con più precisione.

«Queste conclusioni arrivate dai laboratori di Trento e Bolzano confermano quel che abbiamo sospettato fin dall'inizio di questa vicenda. L'intossicazione è partita dagli alimenti, ha contagiato 60 ragazzi e poi per contatto si è trasferita anche ad alcuni genitori – continua la preside – i medici al pronto soccorso avevano immediatamente certificato sui referti questa diagnosi: il contagio era stato troppo veloce per essere virale».

Ben dodici gli alimenti sottoposti ad analisi: per tre di questi è stata rilevata la presenza di stafilococco e altri batteri in quantità molto alta soprattutto nella pasta fredda, con produzione di enterotossine pericolose per la salute. «Avevamo già messo in calendario una riunione con i genitori e un avvocato per verificare se ci fossero gli estremi per intraprendere un'azione di risarcimento – dice la preside –. A questo punto, non potendo convocare tante persone a causa delle disposizioni per prevenire il coronavirus ho pensato di incontrarmi personalmente con l'avvocato e il sindaco e successivamente produrre un documento da sottoporre ai genitori per dare indicazioni sulle procedure migliori per avviare un'iniziativa legale come istituto in generale o come singole famiglie».