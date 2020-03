I principali dubbi sulle restrizioni e le regole in 20 domande

1 - Dove sono in vigore le restrizioni imposte dal Governo per frenare l'epidemia del coronavirus?

L'Italia è adesso tutta e senza eccezioni stata definita come «zona protetta» e quindi valgono le stesse restrizioni su tutto il territorio nazionale. Non esistono più le «zone rosse» di Vo' Euganeo e dei comuni del Lodigiano per i quali valgono adesso le stesse norme del resto d'Italia. Tutte le restrizioni resteranno in vigore fino al 3 aprile. Non si può uscire di casa a meno che non ci siano dei comprovati motivi: il decreto del Governo parla di divieto di spostamento se non per «comprovati motivi di lavoro» oppure «gravi esigenze familiari o sanitarie». Inoltre si deve mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

2 - Quali sono i casi in cui è possibile spostarsi senza infrangere le regole imposte dal Governo?

Il principio generale imposto dal decreto è che sono vietati tutti gli spostamenti e chi ha necessità di uscire di casa deve giustificarlo. Per essere esenti occorre l'autocertificazione per la quale si può utilizzare un modulo del ministero dell'Interno. Chi non può stamparlo può scrivere il testo su un foglio e portare la dichiarazione con sé. Chi deve fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di un impegno a cadenza fissa. Se si viene fermati si può fare una dichiarazione verbale che le forze dell'ordine trascriveranno ma sulla quale potranno fare verifiche anche successive. Spetta poi al cittadino dimostrare di aver detto la verità.

3 - In quali casi è consentito muoversi dal comune di residenza verso un altro comune?

Per territorio si intende appunto il comune di residenza. Ci si può muovere verso un altro comune soltanto per le motivazioni indicate dal decreto, come per motivi di lavoro e di salute, come visite mediche o ricoveri programmate. Ancora, ci si può muovere per comprovate esigenze famigliari, come ad esempio andare a prendere i figli che sono presso parenti o anche per fare la spesa se nel comune di residenza non ci sono negozi o strutture di vendita di generi di prima necessità. Occorre però sempre portare con sé l'autocertificazione oppure lo si deve spiegare alle forze dell'ordine a voce, nel caso in cui si venisse fermati. Gli spostamenti fra comuni diversi vanno comunque limitati al minimo indispensabile e solo a casi di effettiva necessità.

4 - Se ho genitori anziani che abitano in un comune diverso dal mio, posso andarli ad assistere?

Se si risiede in un'altra città e si hanno genitori anziani senza assistenza domiciliare che vivono lontani si può invocare questo buon motivo per raggiungerli. Va però fatta attenzione, perché se i genitori, pur anziani, stanno bene e non hanno particolari patologie, in quel caso non potranno raggiunti violando le zone di sicurezza senza motivazioni reali. In questo caso si rischia d'incorrere in una sanzione penale.

5 - Si possono raggiungere fidanzati che abitano in città diverse dalle proprie e in quale caso?

In questo caso la risposta è assolutamente negativa. Non sono previste autorizzazioni per raggiungere i fidanzati se abitano in una città diversa e dunque fino al 3 aprile non sarà consentito raggiungerli se non si vuole correre il rischio di incorrere nelle sanzioni, anche penali, previste dal decreto governativo.

6 - I negozi e gli uffici pubblici continuano a restare aperti? E in quali casi si può raggiungerli?

Tutti i negozi e gli uffici pubblici possono restare aperti, ovviamente con l'obbligo di prevedere misure per evitare gli assembramenti di persone e mantenere la distanza di sicurezza di un metro fra le persone eventualmente presenti all'interno delle strutture. È però consigliato di recarsi nei negozi per fare la spesa oppure negli uffici pubblici soltanto per effettive necessità. Inoltre va rilevato che gli uffici pubblici possono dotarsi anche di un'organizzazione diversa rispetto a quella della tradizionale apertura degli sportelli per mantenere i contatti con il pubblico evitando però la necessità di recarsi fisicamente all'interno degli uffici stessi.

7 - Quali sono le regole di apertura per ristoranti, pub, gelaterie, pizzerie da asporto e locali pubblici?

In questo caso alle norme del Governo si sono aggiunte quelle della Regione che hanno uniformato la regolamentazione per tutti i locali pubblici di qualsiasi tipologia. In pratica i ristoranti, pizzerie sia normali che da asporto, gelaterie, kebab, pub, bar, caffetterie e qualunque altro tipo di locale pubblico così come per i circoli ricreativi l'apertura può essere fatta solo dalle 6 alle 18 e dal lunedì al venerdì. Quindi tutti i locali pubblici saranno chiusi al sabato e alla domenica, senza eccezioni e dovranno chiudere tassativamente entro le 18, pena la sanzione della sospensione dell'attività. Ieri sera il Viminale ha però precisato che è consentita la consegna a domicilio anche dopo le 18, purché senza contatti fra le persone.

8 - Quali sono le norme previste per le pizzerie da asporto e i kebab? Possono lavorare anche dopo le 18?

Devono chiudere al pubblico, come tutti gli altri locali pubblici, tassativamente entro le 18, come ha stabilito un decreto della Regione per uniformare la normativa rispetto a quanto deciso dal Governo per gli altri locali pubblici. È però consentita la sola modalità di consegna a domicilio, che deve avvenire con il negozio chiuso e il lavoro di preparazione dei cibi svolto a porte chiuse all'interno del laboratorio con successiva immediata consegna al domicilio dei clienti senza contatti fra persone.

9 - Ci si può spostare per lavoro e per il trasporto delle merci? Ci sono limitazioni per queste tipologie?

Per quanto riguarda il trasporto delle merci è consentito su tutto il territorio nazionale senza limitazioni e basteranno i documenti di accompagnamento delle merci come giustificazione. Per quanto riguarda invece gli spostamenti per lavoro, si dovrà viaggiare muniti dell'autocertificazione e, se dipendenti, di una dichiarazione dell'azienda in cui si attesta che si è dipendenti e dunque si ha la necessità di recarsi al lavoro nella sede indicata nell'attestazione del datore di lavoro.

10 - Cosa succede ai centri commerciali e ai supermercati di generi alimentari?

I centri commerciali e i negozi al loro interno di generi vari sono aperti fino al 3 aprile soltanto dal lunedì al venerdì e devono restare chiusi nei weekend e nelle giornate festive. I supermercati di generi alimentari, invece, potranno rimanere aperti anche nel weekend anche se si trovano all'interno di centri commerciali. Tutti dovranno però in ogni caso evitare l'affollamento di persone al proprio interno, se necessario contingentando anche gli accessi e fare sempre rispettare la distanza di un metro fra i clienti che si trovano all'interno delle proprie strutture.

11 - Cinema, teatri e musei dovranno rimanere chiusi fino al 3 aprile senza alcuna eccezione?

Sì, il decreto del Governo prevede la chiusura senza eccezioni in tutta Italia di tutte le strutture di intrattenimento fino al prossimo 3 aprile. Oltre a cinema, teatri, discoteche e sale da ballo in generale restano chiusi anche tutti i musei ed è vietata l'apertura delle mostre e sono vietate anche le fiere e le rassegne di qualunque tipo, sempre fino alla scadenza del 3 aprile, che non prevede alcun tipo di eccezione in questo caso.

12 - Palestre, piscine e impianti sportivi sono chiusi senza eccezioni? E si può fare attività fisica all'aperto?

Anche qui non è prevista nessuna eccezione: tutte le strutture sportive, sia all'aperto che al chiuso, devono restare chiuse e interdette al pubblico fino al prossimo 3 aprile. Per quanto riguarda l'attività fisica all'aperto, come jogging e giri in bicicletta, non ci sono limitazioni, ma deve essere fatta in modo individuale e senza aggregazioni di persone, in quanto vale la regola del mantenimento della distanza di un metro fra le persone. La raccomandazione è comunque quella di rimanere il più possibile in casa e di evitare l'affollamento anche nei parchi e nelle aree verdi.

13 - Se si ha la patente che scade nel periodo da oggi fino al 3 aprile, cosa succede, visto che i rinnovi sono sospesi?

Per questo caso non è stata emanata una specifica direttiva, a differenza di quanto avvenuto per chi deve conseguire la patente di guida, i cui esami sono stati tutti rinviati al termine del periodo di quarantena del Paese. L'interpretazione più plausibile è che, di fronte all'impossibilità materiale del rinnovo del documento di guida alla scadenza stabilita per cause di forza maggiore, si debba considerare la validità prorogata fino alla prima data utile per poter effettuare il rinnovo prescritto dalla legge.

14 - È possibile andare nelle chiese per pregare? E ci sono eccezioni previste per le messe?

Non è previsto nessun obbligo di chiusura per le chiese. Dunque è possibile recarsi nei luoghi di culto, ma soltanto per una preghiera individuale e rispettando comunque la distanza di almeno un metro dalle eventuali altre persone presenti all'interno della chiesa. Fino al 3 aprile invece sono sospese tutte le messe e le cerimonie religiose di ogni tipo, compresi i funerali che si potranno svolgere soltanto in forma privata e alla presenza dei più stretti famigliari. Sospesi anche matrimoni e battesimi già eventualmente concordati con i sacerdoti.

15 - Cosa succede ai mercati ambulanti di quartiere in città e a quelli dei paesi della provincia?

La Regione ha deciso che da oggi e fino al 3 aprile compreso sono sospesi in tutta l'Emilia-Romagna tutti i mercati ambulanti di ogni tipologia e a qualunque titolo organizzati. Dunque, sono sospesi sia quelli organizzati dai comuni che quelli delle associazioni di categoria e dei privati. L'unica eccezione è prevista per i banchi di generi alimentari, che potranno lavorare, ma soltanto rispettando le distanze fra i banchi stessi e soprattutto evitando code e assembramenti di persone. In caso di violazioni di questa disposizione, anche i venditori ambulanti di generi alimentari che commetteranno l'infrazione verranno sospesi dall'attività fino al 3 aprile.

16 - Le scuole, le università, le materne e i nidi rimarranno chiusi fino al prossimo 3 aprile?

La risposta è sì. Qualunque struttura educativa di ogni ordine e grado rimarrà chiusa in tutta Italia e senza eccezioni fino al prossimo 3 aprile. È prevista la possibilità di organizzare lezioni in streaming da parte delle singole scuole, ma resta contingentato anche l'accesso dei docenti ai singoli istituti, che potranno essere aperti col presidio ridotto di personale per le sole esigenze di funzioni amministrative e senza possibilità di ingresso per studenti o genitori.

17 - I treni e gli autobus continuano a funzionare nonostante le limitazioni agli spostamenti?

Sì, anche se la Tep ha ridotto la frequenza delle corse degli autobus e delle corriere extraurbane secondo l'orario estivo. Per spostarsi da comune a comune sono comunque valide le limitazioni anche per chi usa i mezzi pubblici, che deve farlo quindi per motivi di lavoro o di salute. Non ci sono limitazioni invece per i bus urbani, ma qui c'è l'invito a non utilizzarli se non per motivi di stretta necessità allo scopo di poter mantenere all'interno dei mezzi la distanza minima di un metro fra i passeggeri. Per quanto riguarda i treni, invece, sono previsti «filtraggi» all'ingresso dei binari per stabilire se la necessità di spostamento è motivata.

18 - Cosa succede per visite mediche, farmacie e necessità sanitarie in generale?

Le farmacie restano sempre aperte secondo i normali orari di apertura, anche se gli ingressi dei clienti vengono filtrati per evitare concentrazioni di persone all'interno dei locali. È consentito in qualunque momento lo spostamento per l'acquisto di farmaci, anche se in orario notturno deve essere motivato da ragioni di urgenza e necessità. Per quanto riguarda esami clinici e visite mediche, invece, sono state sospese da Ausl e Ospedale tutte quelle non indicate come urgenti nella richiesta e verranno riprogrammate non appena sarà dichiarata conclusa l'emergenza legata al coronavirus.

19 - In caso di febbre o sintomi sospetti come devo comportarmi per poter avere una risposta?

In questi casi non ci si deve in nessun caso recare in autonomia né negli ambulatori dei medici, né tantomeno al Pronto soccorso. Si deve chiamare il proprio medico di base al telefono e ricevere da lui eventuali indicazioni oppure chiamare i numeri attivati dalla Regione per l'emergenza o il 118 al quale va spiegata la situazione.

20 - Si può andare dal dentista o dal parrucchiere? Con quali precauzioni?

Dai parrucchieri o dai dentisti si entra soltanto uno alla volta. Così vanno interpretate, ha spiegato il ministro Francesco Boccia, le misure anticoronavirus. «Faremo chiarezza - ha detto - su molti temi che tutti stanno affrontando per la prima volta, dai venditori ambulanti ai parrucchieri, dai centri estetici ai dentisti. I parrucchieri, ad esempio, restano aperti ma con prenotazioni uno ad uno per i clienti e la stessa cosa vale anche per gli studi dentistici.