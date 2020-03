Il «Re di pane» dice addio a Genoveffa Bonifiglio

Se n'è andata Genoveffa Bonifiglio in Cosenza, la madre dei titolari del bakery café «Re di pane», in via Malpeli, in pieno centro storico. Aveva 66 anni e anche lei lavorava nel locale di famiglia.

Originaria di Corigliano Calabro, con la famiglia, il marito e i bambini in tenera età, si era trasferita prima a Taneto di Gattatico, quindi a Campegine e poi a Fidenza, dove i figli Leonardo e Carmine hanno aperto il «Re di pane».

Genoveffa aveva lavorato per anni alle dipendenze della Coop Service, addetta al guardaroba all'ospedale di Montecchio, dove si era fatta stimare e benvolere per la professionalità e le doti umane.

Quando i figli, anni fa, avevano deciso di aprire il locale di via Malpeli non ci aveva pensato due volte a decidere di lavorare insieme a loro, nella conduzione dell'avviata attività.

E anche qui si era fatta benvolere, per il suo carattere aperto e cordiale.

I tanti clienti la stimavano e le volevano bene. Con la famiglia abitava in città, dove si era trovata perfettamente a proprio agio.

Ieri, in tanti, in città, quando hanno appreso della scomparsa di Genoveffa, si sono stretti in un affettuoso abbraccio ai familiari, con tante dimostrazioni di vicinanza.

Oltre al marito, ha lasciato i figli Carmine, Leonardo, Antonio, i parenti e uno stuolo di amici.

I funerali, secondo le norme vigenti, verranno celebrati in forma strettamente privata.

