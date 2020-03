La scomparsa del dottor Lorenzini

PAOLO PANNI

Un medico e un uomo che ha fatto della disponibilità e della cortesia il suo stile di vita. Un professionista capace, serio e sempre in prima linea nel campo della medicina, in particolare quella sportiva.

San Secondo piange in questi giorni la scomparsa del dottor Paolo Lorenzini, direttore sanitario del Centro fisioterapico Mfr di Parma; professionista molto conosciuto e stimato anche ben oltre i confini sansecondini.

Nato a Bologna nel 1948, dopo aver completato gli studi classici, si è laureato in medicina e chirurgia all’Università di Milano. Ha poi completato la specializzazione in Fisiochinesi terapia Ortopedica all’Università di Parma e la specializzazione in Medicina dello sport all’Università di Pavia.

Dal 1981 al 1984 ha insegnato alla Scuola di specializzazione per tecnici fisioterapici dell’Università di Parma ed ha anche svolto, su incarico del Provveditorato agli studi della nostra città, l’attività di docenza di fisiopatologia dell’apparato nervoso e funzione motoria nell’ambito del corso di specializzazione per personale docente e direttivo degli istituti che accolgono alunni portatori di handicap psicofisici.

Dal 1984 era direttore sanitario del Centro Fisioterapico Mfr di Parma, dove ha portato avanti con grande capacità, passione e abnegazione il lavoro avviato da suo padre, il professor Pietro Lorenzini (in passato direttore sanitario dello stabilimento termale Zoja di Salsomaggiore, all’interno del quale gli è dedicata una sala, senza dimenticare i convegni che lo hanno visto protagonista a livello internazionale).

Nel suo centro ha sempre messo a disposizione di tutti le più moderne ed efficaci metodologie fisioterapiche, con costante dedizione e professionalità. Da anni viveva con la famiglia a San Secondo, paese nel quale negli scorsi anni è stato anche consigliere comunale di opposizione, ruolo che ha svolto con grande impegno, rendendosi protagonista anche di decise «battaglie» a favore della sua comunità.

In passato aveva vissuto a lungo a Salsomaggiore (dove il padre svolgeva appunto l’incarico di direttore sanitario alle Terme Zoja) . Lorenzini, che meno di un anno fa aveva perso la moglie Maria Grazia, ha avuto anche un passato da calciatore, con le maglie di Combi Salso, Polesine e Us Pieve. Oltre allo sport, il suo grande hobby era quella per la cucina (che in passato ha condiviso, in innumerevoli occasioni, con il compianto cognato Luigi Manfredi di Pieveottoville) e la gastronomia: era infatti un abile cuoco.

In tanti, nel piangerne in questi giorni l’improvvisa scomparsa, ne hanno ricordato le grandi qualità umane fatte di generosità, simpatia, disponibilità e onestà.

L’ex sindaco Roberto Bernardini ne ha ricordato «con nostalgia la lealtà e correttezza personale e, nel confronto, anche vivace a volte, in consiglio comunale, quando era la sede per ragionare del futuro del nostro paese, Paolo contribuiva con le sue idee a provare a migliorarlo».

Il dottor Lorenzini ha lasciato il figlio Pietro (già calciatore del Parma, ora centravanti del Tonnotto San Secondo) con Deborah, l’adorato nipotino Gregorio, Foscolo, Andrea (con le rispettive famiglie), le sorelle e il fratello. Riposa ora nel cimitero di Pieveottoville.