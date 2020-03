Presi dai carabinieri dopo un folle inseguimento in auto

MICHELE CEPARANO

Gli hanno tagliato la strada e poi lo hanno anche minacciato. Successivamente sono scappati ingaggiando un inseguimento con i carabinieri per le vie di Parma. Inseguimento che avrebbe potuto avere conseguenze gravi.

Non avrebbero, infatti, mai immaginato che l'uomo che avevano preso di mira fosse un carabiniere libero dal servizio. Un comportamento che è costato loro molto caro.

L'episodio che si è concluso con un inseguimento e una sfilza di denunce, è accaduto l'altra notte all'arco di San Lazzaro. Il carabiniere, che non era in servizio, stava viaggiando alla guida della propria auto, quando un altro mezzo, con a bordo due uomini, gli ha letteralmente tagliato la strada. Come se non bastasse i due occupanti sono scesi dall'auto e hanno iniziato a prenderlo a male parole e perfino a minacciarlo con il chiaro intento di litigare. Anche il carabiniere ha fatto per scendere qualificandosi come pubblico ufficiale. Per tutta risposta, però, i due, risultati essere un 29enne e un 31enne entrambi di origine moldava, apparsi piuttosto su di giri, lo hanno spinto di nuovo sulla sua auto provocandogli una contusione al piede. Il militare ha perciò chiesto l'aiuto di una pattuglia che è arrivata immediatamente. Alla vista dei carabinieri i due aggressori sono risaliti velocemente sull'auto dandosi a una precipitosa fuga.

Ne è nato un inseguimento tra i militari del Radiomobile e i due moldavi per le vie della città. Inseguimento che si è concluso solo in viale Piacenza, dove i due sono andati a schiantarsi contro un'auto ferma al semaforo. Durante la fuga, inoltre, i fuggitivi non hanno rispettato lo stop ad alcuni semafori rossi e hanno sfiorato un ciclista che stava attraversando la strada. Ora dovranno rispondere di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale in concorso e, il più giovane, anche di guida in stato di ebbrezza. Aveva infatti un tasso alcolemico pari a 1,81.