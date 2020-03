Ricercato in tutta Europa: arrestato bancarottiere

Evasore fiscale e bancarottiere incallito arrestato a Collecchio dai militari dell’arma della locale stazione dei carabinieri.

E’ successo qualche giorno fa, l’uomo pensava, probabilmente, che tutto quello che aveva fatto in passato appartenesse ormai ad un tempo remoto in cui nessuno sarebbe andato a scavare. Ma si sa, i casi della vita sono imprevedibili. E’ stato fermato per normali controlli dai carabinieri di Collecchio, in strada, durante le verifiche di routine. I militari si sono subito accorti che qualcosa non andava. L’uomo, un 55enne, ha fornito le proprie generalità ed i carabinieri si sono resi conto che a suo carico pendeva un mandato di arresto europeo per evasione fiscale, truffa e bancarotta. Il mandato di arresto è stato spiccato dalle autorità ungheresi nel 2018. Si tratta di un caso emblematico, in quanto il soggetto in questione, era già stato in passato segnalato in Italia per attività illecite legate sempre al commercio e a truffe messe in atto campo in questo settore. Sentendo puzza di bruciato l’uomo si era trasferito in Ungheria dove aveva messo in piedi un sistema piuttosto articolato e complesso per eludere il fisco locale, attraverso attività commerciali di import export, per le quali non ha mai versato un euro all’erario ungherese. Da qui la richiesta di arresto per evasione fiscale e contributiva, che è stata accolta con sorpresa dall’interessato che, evidentemente, confidando forse nelle lentezze della burocrazia, non pensava che il mandato di arresto europeo arrivasse fino Collecchio dove il truffatore viveva da almeno un anno, sentendosi al sicuro. Ma gli è andata male, i carabinieri lo hanno fermato e portato nel carcere di Parma, dove ora si trova a disposizione della autorità giudiziarie italiane.

r.c.